La Matanza expuso que la "verdadera pasividad" ante las tomas de tierra fue de Bullrich, Ritondo, Macri y Vidal

El municipio de La Matanza acusó a la ministra de Seguridad de Javier Milei, Patricia Bullrich, de haber realizado "acusaciones maliciosas, absolutamente falsas y con una clara intencionalidad política" sobre la actuación del distrito en una problemática de "honda conmoción social como son las tomas de tierra"

La gestión del distrito más grande de la provincia de Buenos Aires argumentó que dichas acusaciones fueron hechasSegún destacaron,Fue en ese punto que La Matanza recordó que hubo usurpaciones de terrenos entre 2016 y 2019 en el distrito con Bullrich a cargo de la seguridad del gobierno de Macri."Cuando eligió no actuar, en una absoluta sintonía con su par de la Provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, quien, así como ella seguía las indicaciones de Macri, respondía a la conducción política de la gobernadora María Eugenia Vidal", afirmaron desde la gestión de Fernando Espinoza.En ese punto, enfatizó: "Como parte del castigo al que el macrismo sometió a los vecinos de La Matanza por no haberlo votado, nunca en ninguno de esos episodios Bullrich mandó a las fuerzas federales para que intervinieran frente a la inacción de la policía bonaerense de aquel momento, a la que Ritondo y Vidal mantenían inmovilizada, pese a las denuncias y reclamos realizados en todos los casos en tiempo y forma por nuestro municipio y los vecinos".Asimismo, el Municipio señaló que en la mayoría de aquellashubo una, argumentaron desde La Matanza.También señalaron que otra mentira de la ministra Bullrich tiene que ver con que el secretario de Seguridad de La Matanza es el doctor Eduardo Barcat, "un prestigioso profesional que proviene de la Justicia con una carrera intachable, doctorado en Ciencias Jurídicas, profesor universitario y especialista en derecho público y seguridad"."Promover este tipo de politiquería barata frente al dolor de las familias que sufrieron las pérdidas de seres queridos califica a quien lo hace", señalaron.Y cerraron: "La verdad nunca puede ser ocultada por una mentira. El Papa Francisco expuso con sabiduría las consecuencias de lo contrario cuando dijo: ´Vivir de comunicaciones que no son auténticas es grave, porque impide las relaciones y, por lo tanto, el amor. Donde hay mentira no hay amor. No puede haber amor`. El amor siempre va a vencer al odio".