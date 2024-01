Ley ómnibus: sin obtener un dictamen, el Gobierno evalúa convocar para después del paro de la CGT una sesión

Si bien desde el Gobierno buscaban apurar los tiempos antes del paro general del 24, el presidente de la Cámara de Diputados,, evalúa postergar para la semana próxima el debate en el recinto del megaproyecto de ley que envió el presidente Javier Milei al Congreso.El primer objetivo era obtener un dictamen favorable antes del paro general del 24 de enero de la CGT, por lo que el Gobierno aceleró las negociaciones con la oposición dialoguista –Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal–, aunque no tiene previsto cambiar la estrategia de diálogo con el resto de los bloques parlamentarios, a pesar de los reclamos de un sector de los radicales. Si bien el Poder Ejecutivo aceptó finalmente analizar algunos cambios en la ley -luego de días en los que se mostró inflexible-, no está del todo dispuesto a. Para el Gobierno ambas cuestiones, por ahora, no son negociables: según sus cálculos significan un punto del PBI (Milei se propone reducir cinco puntos este año).Pero, los opositores se niegan a firmar un dictamen consensuado con el oficialismo sin revisar esas dos cuestiones. En las negociaciones se exploraron vías alternativas para cubrir ese punto del PBI; incluso se analizaron nuevas fórmulas de movilidad jubilatoria. Los bloques potencialmente aliados quieren cerciorarse que las prestaciones no perderán contra la inflación, pero la Casa Rosada y el Ministerio de Economía rechazan de plano una indexación por inflación.Desde la oposición dialoguista creen inconveniente forzar los tiempos para el dictamen en esta instancia de definiciones. Con esta idea una delegación de diputados de Hacemos Coalición Federal, que preside Miguel Ángel Pichetto, y de Innovación Federal se reunieron el miércoles por la tarde con Menem.Ambos bloques suman 32 legisladores, claves para el quorum en el recinto.Si bien Menem comenzó la reunión con la idea de convocar a sesión especial este sábado, en línea con el pedido del Presidente, según consignó La Nación,Luego la iniciativa pasaría al Senado; es muy probable que Milei deba ampliar el período de sesiones extraordinarias -que vence a fin de mes- para que la ley sea sancionada.Sin embargo, queda ver qué opina el Presidente en su regreso al país luego de su viaje a Davos. Por el momento, en la Cámara de Diputados la oposición sigue esperando la respuesta del Gobierno.