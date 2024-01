El Gobierno descontará el día a los estatales que paren el 24 y amenaza a la CGT con el protocolo antipiquete

y, además, amenazó con el protocolo antipiquete.", informó el vocero presidencial,en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.En esta línea, indicó que el Gobierno continúa "esperando argumentos para el paro" programado por la central obrera porque, a su criterio, "no termina de quedar claro" el motivo de la medida de fuerza y reiteró que estará abierta la línea telefónica 134 para "todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados o obligados a parar. La línea es gratuita y anónima", reiteró.El funcionario consideró que la Argentina "está en una situación de urgencia" y el cambio es necesario para "sacarla de la decadencia".", consideró Adorni y señaló: "No los entendemos. En cuanto a términos jurídicos, llegado al caso habrá novedades sobre el punto en cuestión", remarcó Adorni en referencia a las consecuencias legales que podría tener descontar el día a los estatales.Finalmente, el vocero sostuvo que el Gobierno nacional tiene intención de reunir el Consejo de Salario Mínimo a fin de mes y que "no hay una demora al respecto". "Cuando esté la fecha para plantear el Salario Mínimo Vital y Móvil la daremos, se va a convocar en los próximos días", concluyó.La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, señaló este jueves que el Ministerio a su cargo "seguirá adelante con el protocolo para que el país viva en orden" y que "la calle no sea un desastre"."Están algunos aportando al cambio que necesitamos y otros defendiendo intereses que se han ido creando a lo largo del tiempo.", opinó la ministra en declaraciones a la radio Observador 107.9.Y remarcó: "Argentina necesita orden económico y social en las calles para ser un país ordenado. Se van a encontrar con un gobierno que no va a ceder tan fácil".