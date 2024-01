Lousteau cruzó a Milei tras las chicanas:"Debería pasar menos tiempo en Twitter y más en la realidad"

Mientras genios como @elonmusk saluda vivamente el discurso histórico de @JMilei, actorcitos de reparto, figurones domésticos y cabeceadores de fetos (no es así @GugaLusto?) se disfrazan de inteligentes y atacan a quién es hoy el político más aclamado e influyente del mundo. https://t.co/MZv97oWgrp — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) January 18, 2024

#Declaraciones | Martín Lousteau criticó a Javier Milei tras su participación en el Foro Económico Mundial: "Le fue a decir al mundo exitoso que hicieron todo mal".



💬 "Es llamativo que alguien vaya a decirles que son un vehículo de la izquierda porque promueven la Agenda 2030". pic.twitter.com/NIhG2V8w4B — Política Argentina (@Pol_Arg) January 19, 2024

El senador nacional y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, salió al cruce del presidente Javier Milei por una desubicada chicana que el mandatario compartió en su cuenta de X (ex Twitter).", lanzó Lousteau durante una entrevista en Radio Con Vos donde señaló: "Si no, no celebra una inflación del 25%,En las últimas horas el Presidente generó polémica con sus posteos en la red social X, luego del llamativo discurso que brindó en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Milei decidió dejar de lado la agenda y ponerse a compartir posteos de diferentes cuentas, algunos como el de Elon Musk con una descripción “erótica” de su discurso en Davos y otros como la chicana a Lousteau, a través de Nicolás Márquez.Márquez apuntó contra los que critican al Presidente desde el ex Twitter:un posteo que Milei decidió retuitear. El titular de la UCR le aconsejó al mandatario que deje las redes sociales.Ayer, durante una entrevista en TN, el Senador consideró "llamativo" el discurso de Milei en el Foro. "Le fue a decir al mundo exitoso que hicieron todo mal", apuntó y señaló: ""."Es el Presidente que fue a ese Foro y negó la desigualdad de género porque dijo que cuando uno es libertario 'no hay desigualdad de género' cuando en la realidad sí hay, y es el que negó el cambio climático, la ingerencia del ser humano en el medio ambiente", lamentó Lousteau.El líder de la UCR criticó la existencia de “intereses particulares y de muchas empresas” en el DNU y en la ley ómnibus que propone el Ejecutivo nacional. “Hay una orientación general en esta ley de desprotección individual frente al poder de otros”, remarcó.“Un ejemplo concreto de la desprotección individual frente al poder de otro es cómo se modifica la Ley de Defensa de la Competencia. Este tipo de leyes son muy importantes en todos los países porque es lo que impide que haya abusos de poder de mercado, que alguien que tiene mucho poder de mercado se abuse y te cobre mas por las cosas”, subrayó Lousteau.El economista indicó que “Tiene un monto a partir del cual tenés que notificar obligatoriamente". "El proyecto del oficialismo eleva el monto y baja las multas cuando tenés abuso de posición dominante. Cuando abusás de tu poder de mercado te baja la multa con respecto a la ley actual”, señaló.Y cuestionó el ajuste que propone el Ejecutivo. “Milei dice lo del ajuste a la casta. No veo que en el proyecto eliminar las jubilaciones de privilegio. TambiénHablo de empresas grandísimas en el sector del conocimiento. Una, por ejemplo, es Mercado Libre ”, recordó el senador en referencia a que el dueño de ML, Marcos Galperin, recibe más de 100 millones de dólares por año en subsidios del Estado argentino.El economista dijo que “así como el presidente dice ‘basta de regímenes promocionales’, crea otro para grandes inversiones sin pedir nada a cambio; eso son pérdidas fiscales. Exenciones de impuestos a un montón de sectores”.“Hay alternativas.O si tiene una visión dogmática o ideológica de a quién le toca el bolsillo y a quién no. Veo una gran insensibilidad en ese sentido. Cuando un presidente celebra que tuvimos una inflación del 25% mensual me llama mucho la atención”, concluyó.