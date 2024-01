El Gobierno confirmó el acuerdo sobre la ley ómnibus: "Hemos recibido con mucho agrado mejoras de la oposición"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este viernes el acuerdo del oficialismo con la oposición dialoguiste respecto a la ley ómnibus y ratificó que se le descontará el día a los empleados estatales que adhieran al paro general del 24 de enero convocado por la CGT.", señaló el vocero en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada donde calificó a este sector de la oposición dialoguista como "muy razonable y que trabaja muy duro lo que nos pone muy contentos".Aun así, aclaró que los artículos que se reformen de la Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos son "una tarea del poder legislativo" y reiteró que "cuando estén plasmadas en un papel serán los legisladores los que lo darán a conocer"."El Gobierno tiene todas las intenciones de trabajar el fin de semana y que se avance lo más rápido posible sobre la Ley. Nosotros no negociamos,", indicó en ese sentido.Por otro lado, Adorni se refirió al aumento de la tarifa de colectivos desde el 1° de febrero próximo, que llevará el boleto mínimo de colectivos a 270 pesos, al sostener que "el subsidio a la oferta es un gran delirio en términos de inequidad" y que el Gobierno busca que el beneficio "llegue solo al que lo necesita".Luego, el vocero atacó a los gremios que se presentaron ante la Justicia por la flexibilización laboral impuesta en el mega DNU. "Llamativamente todos los amparos son presentados por gremios en contraposición a los amparos presentados por grupos inversores que son cero.", lanzó.Y señaló respecto al paro del 24: "No entendemos por qué toman la actitud que toman ya que van pocos días de la asunción y que efectivamente es lo que votó la gente. No nos estamos corriendo ni un punto de lo que la gente expresó en la surnas", señaló."Sabemos y entendemos lo que está pasando en Argentina y vamos a pasar meses muy complejos". "", advirtió.