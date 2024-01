Kicillof reiteró sus críticas a la Ley Ómnibus: "Delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo no tiene precedentes en Argentina"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió este sábado que "delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo es una absoluta vulneración a la división de poderes" y señaló que "estamos ante un plan de ajuste convencional"."Delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo como plantea la Ley Ómnibus es una absoluta vulneración a la división de poderes, que no tiene precedentes en la Argentina", afirmó el gobernador bonaerense en declaraciones a Radio 10.En ese contexto, sostuvo que "por más que lo reduzcan en tiempo o que cambien las aprobaciones, en su esencia el problema sigue intacto: la facultad de legislar sin pasar por el Congreso es realmente una aberración"."El Congreso representa al pueblo de la Argentina en sus diferentes posiciones políticas y eso no se puede pasar por arriba", añadió.Para Kicillof, "muchos que se llenaron la boca hablando de la cuestión republicana durante años estarían ahora entregando sus facultades al Ejecutivo"."Tanto el DNU como la ley contienen una batería de modificaciones a diferentes marcos jurídicos regulatorios que todos ellos están expresados en leyes, que se discutieron en el Parlamento en diferentes épocas durante mucho tiempo y cuyos efectos en muchos casos son muy complejos y peligrosos", afirmó el gobernador.Kicillof también consideró que "es de una gravedad enorme que estemos discutiendo tanto un DNU como el texto de un proyecto de ley que no escribió Javier Milei ni su fuerza política sino que proviene de otra fuente que no conocemos"."Estamos ante un gobierno donde Milei gana las elecciones en un balotaje, pero le da el Ministerio de Seguridad a la excandidata (a presidenta del PRO, Patricia Bullrich) y ahora las reformas estructurales a Federico Sturzenegger y aparentemente a estudios privados", remarcó el Gobernador.Consultado sobre la situación económica, Kicillof manifestó que "este gobierno fue elegido con una serie de promesas de campaña diametralmente opuestas a lo que está pasando hoy" y explicó que "estamos ante un plan de ajuste convencional, lo dijo el propio Javier Milei en una reunión con gobernadores de todas las provincias: es un plan de ajuste como tantas veces se aplicó en la Argentina y sabemos que los planes de ajuste en nuestro país históricamente los pagan los trabajadores, los jubilados y la clase media."El mandatario bonaerense también sostuvo que "tenemos un compromiso muy grande de acompañar a los sectores que son perjudicados por estas políticas, como las pymes, los productores rurales pequeños y medianos, que ya empiezan a sentir el impacto de este plan económico", y manifestó que "desde la provincia de Buenos Aires, con los instrumentos que tenemos, vamos a buscar ir aliviando esas consecuencias todo lo posible".