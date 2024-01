"¿Cómo Daer puede caminar por la calle?", dijo Bullrich al cuestionar el paro 24E

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró este domingo que el Gobierno trabajará incansablemente para garantizar que "todo argentino que quiera trabajar" durante el paro de la CGT del próximo miércoles "no se sienta amedrentado". En este sentido, instó a la población a "luchar por cambios que son los que van a llevar al país adelante".

En relación a la movilización, la funcionaria destacó que su cartera tomará todas las medidas necesarias para que aquellos que deseen trabajar no se vean afectados, subrayando que "hay un protocolo que organiza las cosas como para que las calles estén libres para las personas que trabajan, que estudian y que se desarrollan".En respuesta a las declaraciones del cosecretario de la CGT, Héctor Daer, quien había advertido que los diputados 'dialoguistas' no podrían "caminar por la calle", Bullrich afirmó: "Los que no van a poder caminar por la calle el miércoles y todas las veces son los que intenten destruir el país". Además, criticó la convocatoria al paro alegando que se realiza "a un mes y medio de un nuevo Gobierno" y la calificó como una "extorsión" para "mantener privilegios".La ministra también hizo mención a la línea telefónica 134, habilitada para recibir denuncias sobre posibles amenazas a quienes deseen participar en la marcha sindical, indicando que se recibieron "1.000 llamadas por día denunciando un montón de extorsiones y de aprietes". Bullrich advirtió que las denuncias provenían tanto de organizaciones sociales como de personas que eran presionadas para sumarse al paro, criticando que "todo está organizado para que a la gente la lleven como si fuera ganado".