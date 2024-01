No hay plata": Milei cruzó a Adrián Suar por cuestionar el desfinanciamiento a la cultura en la Ley ómnibus

#Declaraciones | Adrián Suar cuestionó el desfinanciamiento que propone la Ley Ómnibus de Javier Milei en el área cultural.



El presidente Javier Milei cruzó este lunes al actor y productor Adrián Suar por cuestionar el desfinanciamiento que propone la Ley Ómnibus en el área cultural.“No podes mentirle a la gente, él esta haciendo la defensa de un privilegio, en eso no están los desnutridos o los pobres”, se quejó MIlei en declaraciones a Rock & Pop al referirse al reclamo de Suar.“No hay plata, entonces tengo que elegir donde va la plata, o sea financiar películas que no ve nadie y solventar a actores o poner esa plata para darle de comer a la gente”, insistió el jefe de Estado.Suar cuestionó fuertemente el proyecto enviado al Congreso, en particular la parte referida a la cultura, que propone desfinanciar al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa).“Espero que no salga, le falta reflexión a esa ley. Le falta debate. Se meten con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada como si fuese un valor tangible desde lo económico. Es una mirada que empobrece”, afirmó Suar en el programa de Mirtha Legrand.Actores como Ricardo Darín y su hijo Chino Darín, Facundo Arana, Griselda Siciliani, Julio Chávez, César Bordón, Adrián Suar, Julieta Díaz y Mercedes Morán fueron la cara visible de diferentes videos que se difundieron en las redes sociales, donde destacaron que SAGAI "protege los derechos intelectuales de miles de artistas” y “no recibe ningún tipo de aporte económico del Estado”.En el reclamo, los artistas les exigen a los legisladores que “retiren del proyecto el artículo 350, capítulo 2 y 3, referido a Cultura”.