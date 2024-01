Adorni sobre las modificaciones de la ley ómnibus: No negociamos, no lo hicimos ahora y no lo haremos jamás

El vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que el oficialismo haya "negociado" las modificaciones de la ley ómnibus con la oposición y explicó que entendió "algunas propuestas que significan una mejora" en la iniciativa.", remarcó Adorni este lunes en su conferencia de prensa habitual.El vocero presidencial señaló que en proyecto de Bases “no cambió nada". "”, señaló y volvió a insistir: “Ese modelo de 'toma y daca' nunca se va a aplicar en el gobierno de Javier Milei”.El funcionario explicó que lo que hizo el Gobierno fue "escuchar sugerencias" y refirió que "se están haciendo algunas modificaciones, siempre en el marco del diálogo, mejoras", para tener "un mejor destino para todos".”, reiteró y remarcó que “el rumbo de la Argentina no es negociable”.Adorni señaló que ely aclaró el oficialismo "con distintos sectores entendimos propuestas para mejoras en la ley y actuamos en consecuencia".Respecto a las jubilaciones Adorni consideró que la actual fórmula jubilatoria, que se mantendrá hasta abril, es "dañina y no se respeta, porque siempre se tiene que compensar con un bono del Poder Ejecutivo".Por otra parte, el vocero llamó a "entender que la Argentina que queremos no pasa por el lema del paro" general que realizará el miércoles próximo la CGT y consideró que la medida fue convocada para "voltear" el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica y la ley 'Bases' que se discute en el Congreso."El lema de todos los argentinos debe ser trabajar, salir adelante y terminar con tantas décadas de decadencia que nos han hecho mucho daño y han generado un nivel de pobreza e indigencia histórica", planteó Adorni.El vocero no confirmó la reunión que Milei tendrá con el papa Francisco, pero sí el viaje del mandatario a Israel el mes próximo.