Es parte del show mediático que quiere imponer": Pablo Moyano criticó a Bullrich en vísperas del paro general

El cosecretario de la CGT, Pablo Moyano, criticó a la ministra Patricia Bullrich en vísperas del paro general del próximo miércoles y reiteró el posicionamiento de la central obrera respecto a la Ley ómnibus y el DNU.“Somos laburantes, no somos ni horcos ni pertenecemos a grupos paramilitares; queremos expresar nuestro descontento con estas medidas que se están aplicando. Va a ser una movilización en paz”, afirmó Moyano para El Destape.En esa línea, apuntó contra Bullrich por el protocolo antipiquete para el 24 de enero: “No pudo la dictadura militar con los trabajadores, ¿y esta mujer va a venir a amenazar a los gremios donde muchos dirigentes dieron su vida para obtener los convenios colectivos de trabajo?”.“¿Cómo metes a los cientos de miles de manifestantes? ¿A upa me llevo 40 mil camioneros, en fila india?”, ironizó el sindicalista.Y lanzó: “Es parte del show mediático que ella quiere imponer, pero a nosotros no nos corre nadie, ni con multas ni con la cantidad de milicos que van a poner en la calle”.De acuerdo a lo explicado por el referente gremial, uno de los objetivos de la medida de fuerza es, por un lado, apoyar a las y los diputados que rechacen tanto la Ley ómnibus como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), y, por el otro, “exigirles a quienes todavía están dialogando o tienen dudas que digan, de cara al pueblo, si están con los trabajadores o con este proyecto que beneficia a los grandes grupos económicos que gobiernan nuestro país cada vez que asume la derecha”.“La posición de la CGT es rechazar ambos proyectos y se lo dijimos a todos los bloques. ¿Por qué un día el Presidente se levanta y privatiza las empresas públicas? Y así un monto de proyectos que no creo que sean necesarios en este momento. Ahora hay que bajar los precios de los alimentos, medicamentos, bajar la inflación”, criticó Moyano.El sindicalista indicó que se comunicaron con diputados de distintos bloques. “Lo de [Miguel Ángel] Pichetto es un ni, como siempre”, le apuntó con dureza. “No podés permitir que regalen las empresas del Estado a las grandes corporaciones. Esa es la bronca que te da, que un justicialista quieran dialogar con esas cosas. Si venís del peronismo ¿qué tenés que hacer en una mesa dialoguista?”, manifestó Moyano.Y volvió a reclamarles a los legisladores que participan por estos días de las comisiones que se expresen de manera pública “si están a favor de las grandes corporaciones o de los trabajadores”. “Hay diputados coimeros, el mismo Presidente lo dijo en su momento”, agregó.