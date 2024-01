Bullrich cruzó a la CGT: "Moyano que lleve a los trabajadores a upa si quiere, pero vamos a hacer cumplir el protocolo"

La ministra de Seguridad de la Nación,, afirmó este martes que el Gobierno “va a hacer cumplir el protocolo” antipiquetes durante el paro y movilización de la CGT convocado para este miércoles 24 de enero."Hay que tener en cuenta que va a haber una gran cantidad de gente que va a ir a trabajar porque va a haber transporte.a tratar de que la gente tenga la mayor normalidad posible", señaló Bullrich sobre la jornada de movilización de mañana en declaraciones a la Radio Urbana Play.Y aseguró que desde Seguridad buscarán que si los manifestantes "van al Congreso, todas las calles aledañas y la 9 de Julio no estén totalmente tomadas". "Va a depender de la cantidad, hasta ahora vienen amenazando con grandes cantidades y eso no sucede.", remarcó.En esa línea, si bien remarcó que "se ha avanzado" y muchos manifestantes piden permisos para marchar, acusó que algunos dirigentes lanzan provocaciones al Gobierno y apuntó contra el cosecretario de la CGT:Moyano provoca un poquito diciendo que va a llevar a upa a 40 mil trabajadores.", lanzó Bullrich.Así hizo referencia a las declaraciones de Moyano quien había cuestionado el protocolo de Nación: ". Es parte del show mediático que ella quiere imponer", había señalado el líder de camioneros.Bullrich se mostró crítica con la movilización del miércoles, señalando que si bien hay una "crisis muy fuerte", la reacción es "totalmente desmedida después de dormir la siesta durante años"."Es nuestra obligación decirle a la sociedad que está liberada de tener todos los días que ver si hay piquetes o no", consideró la ministra. En ese sentido, señaló que "el pueblo argentino está, permanentemente, frente a una amenaza" ya que, a causa de los cortes, "no pueden llegar a sus trabajos, abrir sus comercios, ir a trabajar, por lo que millones de personas pierden dinero y el Estado gasta un montón".Y resaltó: "No se les mandó la cuenta por la marcha de Tribunales, fue por la primera a cuatro días de Gobierno en la que bajaron a la calle. Cada uno tiene que hacerse cargo de sus actos, hay que ser responsables, es un país que necesita salir"."Vamos a utilizar, frente a esto, todos los medios que tenemos para poder lograr que la Argentina sea un país en el que se pueda convivir. En algunas cosas se ha avanzado, piden permiso, reuniones, plantean que van a respetar el protocolo.", concluyó.