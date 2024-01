Extienden el plazo para registrar la SUBE hasta el 1 de abril

La Secretaría de Transporte decidió extender el plazo para que los usuarios puedan registrar su tarjeta SUBE hasta el 1 de abril y así evitar pagar la tarifa diferencial de $430.El organismo dependiente del Ministerio de Infraestructura emitió ayer un comunicado en el que informó que "desde el próximo 1° de abril" comenzará a aplicarse la "tarifas diferenciadas para aquellos pasajeros que posean tarjetas SUBE registradas".Además, señalaron que no habrá "fecha límite" para efectuar el trámite, el cual "se mantendrá vigente" a través de los canales autorizados. En tanto, quienes no tengan la SUBE registrada para esa fecha pasarán a pagar el boleto de colectivo $430.Para registrar la tarjeta, los usuarios de transporte público deberán seguir son los siguientes pasos:1)Ingresar a la página oficial de la Tarjeta SUBE.2)Elegir la opción “Ingresá a tu cuenta” y luego “Registrate ahora”.3)Completar el formulario con los datos personales e ingresar el número de tarjeta SUBE.4)Finalmente, crear la “Clave SUBE” de 4 dígitos.En primer lugar, para consultar si la tarjeta está registrada hay que seguir los siguientes pasos:1)Ingresar al sitio web del Gobierno de la Nación.2)Seleccionar el recuadro "Documentación ciudadana".3)Luego, buscar Tarjeta SUBE y acceder.4)Allí, deberás hacer click en "consultar titularidad".Ingresando los números de la SUBE, el sistema lanzará si está registrada a nombre de alguien o no.