Pullaro cruzó al Gobierno por la suba de retenciones: Espero que escuchen sino pido que voten en contra"

Mientras el Gobierno nacional busca acelerar el tratamiento de la Ley ómnibus en el Congreso, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se mostró “molesto” por la suba de retenciones a las economías regionales que se mantienen en el nuevo borrador del proyecto y endureció su discurso contra la gestión de Javier Milei.“Espero que escuchen nuestro reclamo si no le pido a los diputados de la provincia que voten en contra porque hoy van a aumentar una vez más las retenciones a la harina y al aceite de soja, particularmente; porque les van a aumentar los impuestos al maíz y al trigo. Si alguien cree que las exportadoras se van a quedar con esa pérdida se equivoca, se lo van a trasladar a los productores", protestó.“Esto es lo que quiero que en Buenos Aires se entienda. Y si tengo que quedar solo en esa discusión, me voy a quedar solo. Pero no nos vamos a entregar porque siempre vamos a defender a la producción que, en definitiva, es defender una Argentina distinta, la Argentina en la cual yo creo”, remarcó Pullaro.Pullaro aprovechó la visita a una escuela en Esperanza, la primera colonia agrícola del país, para expresar "su preocupación" porque el Gobierno no remueve los artículos de la Ley que dañan a la producción de Santa Fe.“¿Por qué se quiere corregir ese déficit (fiscal) con la producción; por qué pretenden gravar a la industria que genera trabajo en nuestra provincia? Hay industrias que pasarían de cero al 15% de retenciones, las sacan del mercado cuando estamos exportando y generando trabajo. Esto es no comprender la realidad, el ADN de Santa Fe y del interior productivo”, avisó."Me duele que un gobierno en el cual yo tenía expectativas de que iba a centrarse en los gastos superfluos para corregir el déficit fiscal y que se iba a ocupar de la desigualdad en el reparto de los recursos y subsidios en tarifas, por ejemplo, quiera gravar a la industria que genera trabajo en mi provincia. Si ustedes analizan, esos dos o tres puntos de déficit de la economía nacional están concentrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires", sostuvo.Hasta la semana pasada, Pullaro había logrado articular con Córdoba, Entre Ríos y los fabricantes de biodiesel un profundo cambio en los artículos que modificaban la ley de biocombustibles. Incluso en la Casa Gris califican el nuevo articulado como superador de lo que había hasta ahora.Por otra parte, se consiguió que se consideraran economía regional y ,por tanto, eximidas de retenciones, las producciones de legumbres y maíz pisingallo, entre otros ítems que eran de interés directo de la economía santafesina.En este escenario, la incógnita es cuántos votos pueden alinearse con los deseos de Pullaro de los 19 que Santa Fe tiene en Diputados y los tres en el Senado.En la Cámara de Diputados, podrían llegar a ser seis votos en contra que se sumarían a los seis votos del peronismo que ya adelantó el rechazo. Se trata de dos socialistas (Mónica Fein y Esteban Paulón), dos radicales (Melina Giorgi y Mario Barletta) y al menos dos del PRO que reportan directamente al gobernador (Gabriel Chumpitaz y Verónica Razzini).No se pueden contar las tres bancas que obtuvo La Libertad Avanza y que votarán lo que Milei les pida: Romina Diez, Nicolás Mayoraz y Rocío Bonacci.Las duda radica en los macristas Luciano Laspina, José Núñez y Germana Figueroa Casas. El PRO integra Juntos por el Cambio al igual que Pullaro, y en Santa Fe es parte de Unidos.En el Senado, Juntos por el Cambio tiene los dos senadores de la mayoría, Carolina Losada y Eduardo Galaretto. Ambos vienen trabajando con Pullaro los alcances de la Ley ómnibus y el impacto en la estructura productiva de la provincia. Si bien Losada tiene protagonismo en un sector de la UCR nacional diferente al de Pullaro, su sector es activo participante en el gobierno provincial. En ese caso los tres santafesinos votarían por el rechazo de esos artículos, si se suma al senador peronista Marcelo Lewandowski.