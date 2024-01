El polémico comentario de Randazzo sobre el paro: "No me parece que contribuya demasiado"

El diputado Florencio Randazzo compartió sus perspectivas sobre la situación política actual en Argentina. La entrevista tuvo lugar momentos antes de una reunión del interbloque, donde se discutirían las propuestas planteadas al gobierno. El ex ministro del Interior de CFK subrayó la importancia de garantizar la gobernabilidad sin perjudicar a la población y mencionó que algunas propuestas han sido aceptadas, mientras que otras aún están en discusión. El diputado se refirió a principios "innegociables" relacionados con la estabilidad y el bienestar de los argentinos.

En cuanto a las jubilaciones, Randazzo expresó con firmeza: "Está claro que nosotros pretendemos que las jubilaciones no pierdan frente al fenómeno de la inflación." También hizo hincapié en la posición del interbloque respecto a las retenciones al sector exportador, argumentando que limitan el crecimiento y la generación de divisas. "Hemos dicho durante mucho tiempo que estábamos en contra de las retenciones sobre el sector exportador, nos parece que eso limita las posibilidades de crecimiento y de generación de dólares."En relación con el paro del 24, el diputado fue claro en su postura contraria: "A mí no me parece que contribuya demasiado, la verdad." Considera que la prudencia debería ser la prioridad, especialmente después de un período marcado por la pobreza y la inflación. Randazzo criticó a quienes convocan al paro, señalando que son los mismos que respaldaron las políticas gubernamentales que él, como hombre del peronismo, no respalda. "Yo soy un hombre del peronismo y de ninguna manera me he sentido representado por el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa."Al finalizar la entrevista, Florencio Randazzo ingresó a la reunión del interbloque, dejando en claro su posición firme y sus reservas sobre las acciones del gobierno actual.