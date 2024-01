Exigieron la renuncia de Alberto Fernández del PJ nacional

En un comunicado emitido por el sector no oficialista del justicialismo, encabezado por el ex gobernador de San Luis Alberto Rodríguez Saá y el ex vicegobernador de la provincia de buenos Aires Gabriel Mariotto, se exigió la renuncia del actual presidente del Partido Justicialista (PJ) Nacional, el ex jefe de Estado Alberto Fernández.

El ex titular de la conducción del PJ se refirió también al futuro de Alberto Fernández, quien aseguró que se irá a vivir a España tras la finalización de su mandato en la Casa Rosada. Para el ex gobernador sanjuanino “lo que tiene que hacer Alberto Fernández, si se va a ir a España, tiene que pedirse una licencia porque el Partido tiene que andar”. “Le vamos a pedir que convoque al Consejo del PJ a una reunión urgente. Tenemos que laburar en crear una comisión de Acción Política. Tenemos que reafirmar una conducción de emergencia”, insistió.

Entre los firmantes destacados se encuentran Milagro Sala y José Sbatella.En el comunicado de la Lista Azul y Blanca del PJ, se expresó de manera clara: