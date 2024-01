Bullrich desafió a la Justicia por el paro: ordenaron que la policía no filme la marcha, pero Seguridad ratifica el protocolo

NO HAY PARO QUE NOS DETENGA

Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios, resistiendo el cambio que decidió la sociedad democráticamente y que lidera con determinación el presidente @JMilei. No hay paro… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 24, 2024

A pesar de que la Justicia hizo lugar a un habeas corpus en el que prohibió requisas y filmaciones sin órdenes judiciales de la fuerzas de seguridad a quienes se asistan este miércoles a la manifestación convocada por la CGT, el Ministerio de Seguridad aseguró que el protocolo anipiquetes "se encuentra plenamente vigente"."El Ministerio de Seguridad le recuerda a la ciudadanía que el 'Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación' se encuentra plenamente vigente. De este modo, el día de mañana miércoles 24 de enero, ante el acto anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT), y a fin de asegurar el derecho a circular y movilizarse libremente para todo aquel que así lo necesite y desee, el protocolo referido será aplicado por los organismos competentes", indicó el Ministerio a través de un mail.Luego, enumeró las medidas que tomará: "El operativo tendrá inicio a las 8hs", "se realizará un control estricto de todos los micros afectados a la marcha", "se realizarán controles en las estaciones de tren", "se realizarán controles en lo que hace a la concentración propiamente dicha" y "se encuentra absolutamente prohibido realizar corte de artería o vía de circulación alguno".Y concluyó: "Por otra parte,, siendo las autoridades gubernamentales las únicas con potestad para realizar dichos controles, los que serán aplicados bajo estricto control y conforme las pautas ya notificadas oportunamente".Ayer, el juez federal Ernesto Kreplak hizo lugar a un hábeas corpus para que las fuerzas de seguridad no amedrenten a las personas que se movilicen este miércoles en el paro. Hace poco más de un mes y con el motivo de una marcha organizada por piqueteros, policías habían subido a colectivos sin orden judicial para filmar pasajeros.En el fallo, Kreplak exhortó "a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación que se mantenga el lineamiento oportunamente informado por esa cartera ministerial, y se abstenga de expedir órdenes a las fuerzas de seguridad bajo su órbita que impliquen que el próximo miércoles 24 de enero, se filmen y/o se intercepten a personas en la vía pública -particularmente a bordo de transportes públicos o en los accesos a las unidades de trenes (...) con el fin de identificarlas y/o requisarlas sin orden judicial previa".Para el ministro de Seguridad de la Ciudad,"lo que indica el habeas corpus de Kreplak es que cumplamos con la ley". "Lo que dice es que no podemos filmar a nadie individualmente por su condición de tal, pero nosotros podemos filmar la movilización, los medios también, filmar una movilización publica está permitido", aseguró.En ese sentido minimizó la medida judicial: "Lo que hace el habeas corpus del juez Kreplak es taxazativizar lo que ya existe, lo que ya ley nos exige. Nosotros no podemos hacer inteligencia, el sistema de camara de identificación personas no se usa para eso y tampoco está vigente, no se está usando". "", concluyó.