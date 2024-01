Encontraron sin vida a un funcionario porteño del PRO: había sido denunciado por abuso sexual

Nos conocimos hace 25 años. Se conocía de memoria todos los barrios pobres de la ciudad y muchisimos de todo el país. Nunca lo escuché gritar ni perder la calma. Sabía escuchar y, sobretodo, sabía ponerse en el lugar del otro. Nunca me dijo “estoy cansado”. Enfrentó muchas… pic.twitter.com/NBc83PwTwf — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) January 24, 2024

El presidente del Instituto de Vivienda de la ciudad de Buenos Airesfue encontrado sin vida el martes por la tarde en su domicilio del barrio porteño de Parque Chacabuco y el hecho se encuentra bajo "averiguación de muerte dudosa", según informaron fuentes policiales.El hecho ocurrió en su domicilio ubicado en la calle Pumacahua al 600, en el barrio de Parque Chacabuco, tras un llamado al 911 de un hombre que aseguró que su compañero de trabajo se encontraba sin vida en el interior de su vivienda particular. La policía solicitó la presencia del Same, que constató el fallecimiento de Pedrini.Según consignó Infobae,La causa recayó en el Juzgado Criminal Seccional y Correccional N°3, secretaría 110. La tipificación del expediente indica “violencia de género”, aunque el texto de la denuncia reza: “Imputado Pedrini, Carlos María, s/abuso sexual. Artículo 119, primer párrafo. Damnificada: J.G.”.También, el titular del Instituto de Vivienda tenía cáncer de tiroides y, si bien había sido operado hace un tiempo con buenos resultados, en los últimos días había tenido estudios médicos con noticias poco favorables, según informó Infobae. Además, trascendidos sostienen que Pedrini fue hallado con signos de ahorcamiento.durante la gestión del exjefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y. “Con enorme tristeza, lamentamos comunicar el fallecimiento de Carlos María Pedrini, quien se desempeñaba como presidente de este Instituto desde septiembre de 2023. Todo el IVC le da el más sentido pésame a su familia a su equipo de trabajo”, publicó el IVC en un comunicado.Dirigentes de distintas fuerzas políticas lamentaron el fallecimiento y lo recordaron en redes sociales. La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y diputada nacional del PRO,, recordó al funcionario y enfatizó que Pedrini "sabía ponerse en el lugar del otro"."Nos conocimos hace 25 años. Se conocía de memoria todos los barrios pobres de la ciudad y muchísimos de todo el país. Nunca lo escuché gritar ni perder la calma. Sabía escuchar y, sobretodo, sabía ponerse en el lugar del otro. Nunca me dijo ‘estoy cansado’. Enfrentó muchas dificultades con entereza", dijo Vidal.En tanto, el referente social de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP),, sostuvo que trabajaba con "esfuerzo y sin prejuicios, abierto al diálogo, intentando esquivar grietas, haciendo desde su cosmovisión lo que creía mejor para la gente".Por su parte, el diputado porteño de JxC, Sergio Abrevaya expresó: "Lamento profundamente el fallecimiento de Carlos Pedrini. Un gran político que trabajaba con dedicación y compromiso".Pedrini nació en la ciudad de Tandil, tuvo su formación educativa en Los Toldos y en 1994 dio el salto a Buenos Aires. Si bien inició su carrera política en el peronismo bonaerense y con 20 años integró la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados, con el PRO se enfocó a la gestión de desarrollo social y la resolución de conflictos., fue apadrinado por Carolina Stanley y María Eugenia Vidal, y llegó a ser nombrado director de la Dirección General de la Economía Social en el 2008.En diciembre de 2011 fue designado titular de la Unidad de Gestión e Intervención Social, con rango de subsecretario. Desde allí, logró un notable crecimiento del voto macrista en las villas de la ciudad que ayudó a la elección presidencial de Mauricio Macri en 2015.El aporte principal de Pedrini estuvo en un gran cambio de estrategia de la construcción política macrista en las villas. A partir de su gestión, el oficialismo pasó a centralizar el trabajo político y social que hasta el año 2013 eran responsabilidad exclusiva de los dirigentes del PRO de los distintos barrios en donde se encontraban los asentamientos.Tras completar su gestión, Pedrini asumió como Secretario de Articulación Institucional en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En este cargo, actuó en los hechos como Viceministro, dedicándose a construir y mantener relaciones con los gobiernos provinciales y desplegando delegaciones por todo el país para evaluar la dinámica social y las posibles zonas de conflicto.