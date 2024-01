25.01.2024 / Paro

Fernando Espinoza participó del paro y movilización convocado por la CGT

En intendente de La Matanza estuvo presente junto al gobernador Axel Kicillof y los intendentes de la provincia de Buenos Aires. “La Patria no se vende, el futuro no se negocia y el sufrimiento del pueblo no se ignora¨, dijo.