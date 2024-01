Bullrich minimizó el paro y movilización de la CGT: "Lo ví muy flojo, 40 mil personas es muy poco"

#Política | La ministra Patricia Bullrich minimizó la movilización encabezada por la CGT.



La ministra de Seguridad,, calificó el paro realizado el miércoles por la Confederación General de los Trabajadores (CGT) en contra de las medidas del presidente Javier Milei de "muy flojo” al considerar que “40 mil personas es muy poco”.y sólo una cuadra para atrás", consideró Bullrich sobre el paro y movilización en contra de las medidas económicas de Milei del el jueves.Ayer hubo discrepancias en torno a cuántas personas habían asistido a la masiva movilización. Mientras que la policía afirmaba que reunió a 130.000 personas y la CGT señaló que eran 600.000 y desde el Ministerio de Seguridad aseguraban que solo eran 40 mil manifestantes.Al respecto, en diálogo con TN, la ministra le restó importancia a la protesta y señaló que solo “"La mayoría de la gente hoy quiso trabajar”, aseguró.En ese sentido, Bullrich señaló que “solo el 4% de los comercios de la Capital Federal cerraron. Estuve recorriendo zonas comerciales y zonas de fábricas. En todos esos lugares, la gente se acercaba y me decía que estaba harta de que le paren el país, de que pierdan días y también dinero".“Tuvimos muchas denuncias de aprietes; para judicializar, tuvimos más de 3000", aseguró.Luego, al ser consultada sobre su enojo con el sindicalismo, a pesar de que el ex presidente Mauricio Macri había negociado con el sector, Bullrich señaló: “Porque es una manera de atrapar a la persona que si no quiere pagar la cuota, la tiene que pagar igual por el convenio colectivo”.