Adorni negó que oficialismo haya realizado cambios en la ley ómnibus

Cuando creíamos que en el capítulo #biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado. — Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) January 25, 2024

El vocero presidencial,y afirmó que el proyecto de ley Bases "en principio" se debatirá en el recinto "la semana siguiente".", sostuvo en su habitual conferencia en Casa Rosada al ser consultado por un posteo en la red social X hecho por el diputado de Hacemos Coalición Federal, quien denunció que "se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron" en el dictamen de la ley.En su cuenta de X Gutiérrez señaló: "Cuando creíamos que en el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que s"Es muy grave y deja claro que al Gobierno Nacional lo único que le importa es la recaudación, careciendo de un plan de desarrollo productivo. Es absurdo que una ley proponga que hay que esperar tres años para que se presente otra ley. ¿Por qué, en cambio, no se plantea ahora un escenario futuro que genere confianza en las leyes, y que garantice previsibilidad, inversión y generación de empleo?", agregó el legislador.Si bien lo descartó, el vocero de Presidencia no pudo responder con claridad porque no estaba al tanto de las acusaciones.Respecto al proyecto de la ley Adorni remarcó que el debate en el recinto de la Cámara de Diputados "en principio va a ocurrir en el transcurso de la semana que viene".Al ser consultado por la falta de consenso con la oposición dialoguista respecto al tema retenciones el vocero remarcó: "