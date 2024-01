"Así no se puede funcionar los cuatro años": Pichetto reclamó más diálogo del Gobierno con la oposición

El jefe del bloque Hacemos Coalición Federal en la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Pichetto, criticó que el Gobierno no trabaje "en la construcción de mayoría parlamentaria para poder gobernar la Argentina los cuatro años" y lo definió como "un problema estructural"."Así no se puede funcionar los cuatro años", enfatizó Pichetto tras una semana caliente por los ataques del Ejecutivo sobre un Congreso donde se encuentra en minoría."Hay que tratar de dialogar, construir mayoría. No se puede ir ley por ley. Hay que trabajar en la construcción de mayoría parlamentaria para poder gobernar cuatro años”, sostuvo en diálogo con radio La Red.En el marco de los últimos dichos del presidente Javier Milei contra los mandatarios provinciales, el exsenador pidió "reconstruir un diálogo con los gobernadores de manera sincera" para que "acompañen una política nacional y no sientan que pierden capacidad de funcionamiento en su provincia".El legislador también apuntó contra el ministro de Economía, Toto Caputo, por no "explicarle a los diputados y senadores el rumbo" y al asesor presidencial Federico Sturzenegger por creer "que cada cuatro años puede venir con una receta mágica"."No explican. Si no explicás corrés el riesgo de que la sociedad no entienda y el ministro de Economía tiene que hacer la tarea de dar explicaciones, fundamentalmente al Congreso", insistió el exsenador.