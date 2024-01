Tras su salida de Unión por la Patria, Jaldo participa por primera vez de la reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio

El gobernador de Tucumán,en el Consejo Federal de Inversiones. Será la primera vez que el ex integrante de Unión por la Patria se sume a un cónclave de sus pares cambiemitas.El encuentro será para analizar lo obtenido tras las negociaciones por la ley ómnibus, cuyo tratamiento está previsto para mañana martes en la Cámara de Diputados. Aunque todavía estaría en negociación.La lista de invitados confeccionada responde a aquellos gobernadores que impulsaron en el plenario de comisiones el dictamen de mayoría del oficialismo. Tucumán dio la sorpresa en la medianoche del martes pasado por sumar la firma de su diputado, hasta entonces de Unión por la Patria, Agustín Fernández, a favor del polémico proyecto libertario.El movimiento de salida se consolidó el miércoles con la conformación de un bloque propio de 3 legisladores tucumanos con terminal directa en el gobernador. Hoy se consólida con la foto de Jaldo rodeado de sus pares de JxC. “Somos un gobierno que escucha, dialoga y opina”, había dicho el gobernador tucumano la semana pasada.Y había remarcado: “No estoy con aquellos que apuestan a poner palos en la rueda, a tirar el mantel, ‘o somos nosotros o no es nadie’. No, yo estoy por la positiva, por la construcción, por ayudar”.Según consignó El Destape, Jaldo informó parte con rumbo a la Capital Federal hacia el mediodía, su presencia en la cumbre fue confirmada por los organizadores del convite, pertenecientes al radicalismo y al PRO, lo dan por confirmado.Los gobernadores de Juntos por el Cambio, por su parte, se reunirán luego de mantener un zoom el sábado al mediodía en que acordaron esperar la redacción del texto final para tomar un posicionamiento explícito sobre el proyecto modificado de la ley ómnibus.Si bien la eliminación de retenciones fue un triunfo para la oposición dialoguista, lo que les preocupa es el desfinanciamiento por Ganancias y el retiro del proyecto que instauraba el impuesto para la 4ta categoría. Además, persisten las diferencias internas respecto al alcance y variedad de emergencias que declara el proyecto en su artículo 3.