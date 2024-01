Marcelo Longobardi calificó a Milei de "lunático extraviado" por sus dichos contra Petro

#Declaraciones | "Callate la boca": Marcelo Longobardi fulminó a Javier Milei tras acusar de "asesino" al presidente de Colombia y consideró que "no puede ponerse en juez de sus pares".



💬 "Ya tenemos problemas con Brasil, Chile y ahora con Colombia. ¡Parece Kirchner!". pic.twitter.com/dLOGsmctlw — Política Argentina (@Pol_Arg) January 30, 2024

El periodista Marcelo Longobardi calificó al presidente Javier Milei como un "lunático extraviado" y lo comparó con Néstor Kirchner luego de que el mandatario tildará de "comunista asesino" a su par colombiano Gustavo Petro.Ese no es el papel de un presidente del país", afirmó Longobardi en un editorial realizado este lunes por la mañana en su programa de Radio Rivadavia.En ese contexto, el periodista señaló:"A mí Gustavo Petro no me va, pero no puedo acusarlo de asesino. Argentina tiene relaciones con Colombia, es un país de la región. Callate la boca". "", comparó Longobardi."Todos contamos que había un cambio de Milei hacia el pragmatismo. Esto pareció en 15-20 días de su administración, pero da la sensación de que cambió: ha vuelto a presentarse como un enviado de Dios.", completó.