"Jamás se puso en discusión": Adorni negó que el Gobierno ofrezca la coparticipación del impuesto PAIS a gobernadores

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó este martes que el Gobierno no prevé ofrecer la coparticipación del impuesto PAIS a los gobernadores como parte de la negociación por el respaldo legislativo hacia la Ley ómnibus y aseguró que "jamás se puso en discusión" el reparto de ese tributo en la reunión mantenida ayer con los gobernadores.“No solo que no se habló de la reunión sino que no está en discusión. La propia oficina del presidente sacó un comunicado ayer. Esas fueron versiones que por alguna misteriosa razón llegaron a los medios pero revisten de total falsedad. Jamás se puso en discusión la coparticipación del Impuesto País”, dijo Adorni durante su conferencia habitual realizada en la Casa Rosada.Al respecto, aseguró que que fue el propio Francos quien hoy le ratificó que el tema no se había hablado con los gobernadores. “Estuve hoy con el ministro Francos donde conversamos del tema. Jamás se planteó coparticipar el Impuesto País, no existió nunca en la discusión. Eso no tiene que generar ninguna duda ni mala interpretación. No estuvo jamás sobre la mesa discutir eso porque, precisamente, se quitó el capítulo fiscal y efectivamente los temas económicos no son parte de la discusión”, señaló.Por otra parte, sostuvo que el miércoles sesionará la Cámara de Diputados para tratar el proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la libertad de los Argentinos pese a que distintos sectores de la oposición pusieron en duda la realización del debate.El vocero dijo que el Gobierno "entiende que no debe haber trabas" para que la Cámara baja "apruebe" la Ley Bases y Puntos de Partida para la libertad de los Argentinos, de cara a la sesión prevista para mañana.Adorni opinó que al "quitarse el capítulo impositivo" de la iniciativa legislativa, el debate debería tender hacia la aprobación de la normativa. "La discusión era esa, lo sacamos, entendemos que tiene que correr su curso normal de aprobación en cuanto a lo legislativo”, consideró.