Massot: "El Gobierno no tiene ningún interés en esta ley, lo único que quiere es construir un enemigo

"por momentos parece entablar una conversación acorde a las circunstancias" y por otro "se acuerda de su manual de campaña, patean la mesa y empiezan de nuevo".

El diputado de Hacemos Coalición Federalapuntó contra el oficialismo por las negociaciones sin definición de las las últimas horas y cuestionó que mañana se debata finalmente la ley ómnibus en la Cámara de Diputados.”, consideró sobre la ley de Bases al brindar declaraciones para Radio Con Vos.El legislador confirmó que en la reunión de ayer con el ministro del Interior,y con el vicejefe de Gabinete,se acordaron cuestiones que luego fueron negadas públicamente por voceros del oficialismo e incluso por el propio presidente Javier Milei.", señaló Massot y recordó que mediante un posteo de la Oficina del Presidente se anunció que la coparticipación del impuesto PAIS se "iba a discutir más adelante". "que no se había hablado lo que 40 personas atestiguamos... Es muy difícil así”, remató.Así, es realmente muy difícil avanzar", remarcó el diputado que integra la bancada que encabeza el diputado nacional Miguel Pichetto.“¿Vos querés basurear a los diputados y a los senadores? Bueno, pero hay 24 gobernadores que fueron electos antes, entonces se tienen que sentar y arreglar el equilibrio fiscal de todos y consensuar leyes.”, señaló luego de considerar que “es muy difícil” ejercer el rol que ocupa Guillermo Francos, cuando “no tenés la autoridad de tu gobierno” y a cada rato “te desautorizan“ desde presidencia.Al respecto,y planteó que "no sabía" si este miércoles comenzaría a tratarse en Diputados porque el principal problema es que el gobierno"No hay una conversación constante, todo lo que hay son prorrogativas o slogans en los cuales nos dicen que sacaron el 56%, que Javier es una persona especial, que es el único camino", contó el diputado y, en esa línea, cuestionó el slogan delun garrotazo en la cabeza a cada uno y a juntar impuestos... (lo hicieron) los que no iban a subir nunca un impuesto”, criticó.Para Massot, el planteo que realizan los gobernadores y su bloque “es prudente”, pero, y eso termina perjudicando a todos. “Si el clima político del país es convulsionado, como parece buscar adrede Milei, es difícil que vengan inversiones y se puedan crear empleos”, advirtió.Además, el legislador afirmó que está dispuesto a sostener sus convicciones y a poner límites, aunque eso provoque que el oficialismo apele a una especie de suelta de “carpetazos” para afectar la imagen pública de los legisladores que bloquean la sanción de la ley ómnibus: “, pero a mí no me interesa, no me importa, no hago esto para quedar bien. Estoy preparado para lo que venga”.”, pidió Massot y realizó una llamativa comparación con el kirchnerismo: “Nada de lo que estamos viendo es nuevo, ha pasado muchas veces con otros nombres. En épocas de Néstor y Cristina Kirchner los malos de la película eran los intereses concentrados, las corporaciones, y ahora es la casta... Cambia la estética, cambia la onda, pero estamos ante escenarios que vimos repetidas veces”.“No funciona así, no es, ‘nos votó el 56%...’ Si no, ¿cuál es la diferencia con el ‘vamos por todo’ de 2011? No hay diferencia,Ahora las formas no importan. Yo de kirchnerista no tengo un pelo, pero hay que ser objetivo, hay que estar por las instituciones, si no este país no tiene destino”, concluyó.