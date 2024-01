Florencia Peña durísima contra las políticas de Milei: "Necesitamos que la cultura no se desfinancie"

En un emotivo momento, Florencia Peña, líder de la producción teatral, al recibir este prestigioso premio, aprovechó para dirigir unas palabras en defensa de la cultura, mientras era distinguida por el intendente Esteban Avilés.

#Declaraciones | Tras recibir el premio más importante de la temporada teatral de Villa Carlos Paz, Florencia Peña se manifestó en contra de la desfinanciación de la cultura promovida por el Gobierno.



💬 "Necesitamos que la cultura no se desfinancie".pic.twitter.com/zvyngPxRWg — Política Argentina (@Pol_Arg) January 30, 2024

Con el micrófono en mano, la actriz expresó: “Quiero decir que más allá de la alegría que tenemos todos los que hemos participado de la entrega, les quiero pedir por favor a todos los que puedan y sepan que tienen que ayudarnos a que la cultura no se desfinancie. ¡Necesitamos que la cultura no se desfinancie! Porque parte de lo que pasa hoy acá, con todas las obras que tiene Carlos Paz, es porque hay detrás gente que está presente, organismos presentes. Esto es para la cultura de nuestra Argentina, ¡que no se desfinancie! ¡Gracias!”.El llamado de Peña resuena en un momento crucial, marcado por la discusión pública en torno a la Ley Ómnibus y los alcances del DNU 70/23 del presidente Javier Milei, que incluye medidas de ajuste que impactan en diferentes áreas, incluido el ámbito artístico. Esta postura se suma a las voces de otros referentes como León Gieco, Charly García y Ricardo Darín, quienes también han expresado su preocupación por el futuro de la cultura en el país.