"Debemos dejar de ser meros espectadores o víctimas", advirtió Galmarini tras los dichos de Massot

La ex titular de Aysa Malena Galmarini expresó su preocupación por las declaraciones de Nicolás Massot, quien señaló que "no le importa" cierta situación potencial de denuncias y amenazas para aquellos legisladores que voten en contra de lo propuesto por Javier Milei, considerando que este tipo de actitudes ya han llegado a la Argentina. En un mensaje en redes sociales, la tigrense resaltó que durante el gobierno de Mauricio Macri y en la actualidad, las difamaciones, injurias y amenazas se han vuelto habituales contra figuras políticas como Sergio Massa y ella misma, así como también contra diversas personas de todos los ámbitos.

Diputado @Nicolas_Massot, está mal que diga que “no le importa” porque está mal que suceda.

“Eso” ya llegó a la Argentina.

En este gobierno y durante el gobierno de @MauricioMacri, las difamaciones, injurias, aprietes sobre @SergioMassa , sobre mi persona, las amenazas de muerte… https://t.co/nCnbNWSOs4 — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) January 30, 2024

Es gravísimo lo que preanuncia el diputado Massot.



Carpetazos y difamaciones sobre los legisladores nacionales de acuerdo a sus posicionamientos respecto a la ley ómnibus.



Es una irresponsabilidad que el oficialismo pretenda sesionar en este contexto de amenazas y aprietes.… pic.twitter.com/YKLAodPx9j — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) January 30, 2024

La esposa de Sergio Massa enfatizó la necesidad de dejar de ser meros espectadores o víctimas de estas acciones, instando a tomar medidas concretas para prevenir la promoción del odio, la violencia y la mentira como método de desprestigio. Además, destacó la importancia de trabajar en la implementación de normativas efectivas en lugar de realizar meras declaraciones periodísticas.Asimismo, la dirigiente del Frente Renovador recordó que ya está trabajando en este sentido y extendió una invitación a colaborar en esta causa.Previamente, el presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, se había manifestado en una línea similar. Martínez calificó como "gravísimo" lo anticipado por Massot y criticó la pretensión del oficialismo de sesionar en un contexto marcado por amenazas y aprietes, así como la pasividad de otros bloques frente a esta situación.El diputado de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot apuntó contra el oficialismo por las negociaciones sin definición de las las últimas horas y cuestionó que mañana se debata finalmente la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. “No puedo no pensar que el Gobierno no tiene ningún interés en esta ley, lo único que quiere es construir un enemigo”, consideró sobre la ley de Bases al brindar declaraciones para Radio Con Vos.