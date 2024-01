31.01.2024 / PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Galmarini apuntó contra Scioli por su incorporación al gobierno de Milei: "Es gatopardismo"

El ex senador bonaerense no escondió su descontento y manifestó sus inquietudes contra el ex gobernador por sumarse al gobierno de Javier Milei en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.