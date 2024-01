Axel Kicillof no descarta ir a la Justicia si se aprueba la ley ómnibus

Desde el gobierno de Axel Kicillof se oponen a la ley ómnibus que se discute este miércoles en el recinto de la Cámara de Diputados y amenazan con llevar el tema a la Justicia. El Asesor General de Gobierno,, aseguró que existen indicios para determinar que el texto se terminará de definir en el Máximo Tribunal y agregó que el propio Ejecutivo bonaerense podría acudir a la Corte para frenar la norma.", señaló sobre la ley de Bases el asesor en diálogo con Infocielo.En línea con la postura del Gobernador, quien incluso fue al paro y movilización general organizado por la CGT el pasado 24 de enero, el asesor señaló que pese a los cambios "que además son herramientas fundamentales para generar soberanía", y planteó quePérez Teruel es uno de los funcionarios de confianza de Kicillof. Se autodefine como ‘especialista en abogacía del Estado' y su rol es asesorar al gobernador en la interpretación de temas jurídicos. Proviene, como muchos funcionarios del gobierno provincial, de la Universidad de José C. Paz y trabaja junto a Kicillof desde su paso por el ministerio de Economía de la Nación.Para el asesor bonaerense el Poder Judicial volverá a ser protagonista si se aprueba la ley de Bases."Soy un creyente del sistema jurídico y, aunque en los últimos años nos han demostrado que hay cuestiones que no fueron contempladas", marcó Pérez Teruel, quien ironizó al marcar que "los términos de la legislación parece una serie de 'Wikipedia de razones', acumularon lo que alguna vez dijo la Corte que debía decirse y lo pusieron. Estamos frente a una posible crisis institucional muy grande".Respecto a la postura de la Provincia, el funcionario sostuvo: "Después de ver que presuntamente alteraron un dictamen de comisión,"., pero es un proceso que tiene por delante mucho tiempo, pero tenemos la instrucción del gobernador de no descansar ni un solo día", concluyó.