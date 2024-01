"Si quieren cuidar al Presidente, hagan que este proyecto vuelva a Comisión"

El presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó de manera contundente durante el debate legislativo sobre el tratamiento de la Ley Ómnibus. En un intento por garantizar la transparencia y el adecuado análisis de esta importante iniciativa, Martínez insistió en que el proyecto debería regresar a comisión antes de ser sometido a votación en el recinto.

, expresó Martínez en su moción, destacando la necesidad de un proceso más exhaustivo y participativo en la discusión de una normativa de tal envergadura.Sin embargo, tanto Miguel Angel Pichetto de Hacemos Consenso Federal como Christian Ritondo del PRO, han rechazado enérgicamente esta solicitud. Ritondo, en particular, hizo hincapié en la dinámica habitual del Congreso y en la necesidad de mantener la agilidad en el proceso legislativo. "El Congreso no empezó a funcionar ayer, acá hubo proyectos que entraron un martes y al miércoles lo tratamos. Cuando eran mayoría no dialogaban con nadie", subrayó el diputado del PRO, apuntando a una supuesta falta de coherencia en la postura de la oposición.El tono crítico contra el proyecto de Milei también fue manifestado por la diputada del FIT Myriam Bregman. "El proyecto debería volver a comisión", dijo.