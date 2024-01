Tensión e incidentes en las afueras del Congreso: la Policía y Gendarmería avanzaron sobre los manifestantes

Mientras se desarrolla el debate por la Ley ómnibus en la Cámara de Diputados, se produjo un enfrentamiento entre la Policía Federal y Gendarmería contra manifestantes que reclamaban frente al Congreso.La concentración se desarrollaba de manera pacifica hasta que efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal armaron un cordón para empujar a la gente sobre la plaza del Congreso para evitar que se corte Avenida Entre Ríos."La policía quiere que no nos manifestemos pacíficamente. Los bandidos están votando leyes contra los trabajadores, están empobreciendo a las familias y nosotros venimos a manifestando pacíficamente", denunció un manifestante en el móvil de C5N.Una vez conseguido el objetivo, los efectivos siguieron empujando a las distintas agrupaciones encima de la vereda. Ante la resistencia de los manifestantes a seguir retrocediendo, algunos gendarmes tiraron gas lacrimógeno y usaron sus palos y escudos para golpear a los presentes. El accionar de las fuerzas de seguridad generó que los manifestantes cortaran Avenida Rivadavia, por lo que la Federal desplegó motos y camiones hidrantes a la espera de la orden de los superiores para despejar la calle.En diálogo con C5N, manifestantes aseguraron que fueron “tratados como delincuentes” y que recibieron “sin previo aviso” gas pimienta sobre sus ojosEduardo Bellinoni, referente del Polo Obrero, fue agredido por la Prefectura y quedó herido en el piso. "Lo pasaron por arriba", aseguró una de las manifestantes en diálogo con C5N. El propio dirigente aseguró que "está bien" luego de pasar varios minutos tendido en el piso."La Prefectura reprimió y yo estaba en el piso, me golpearon, me arrastraron. Estábamos sentados en el piso con algunos compañeros, nos sentamos precisamente para mostrar que era pacífica la protesta. Sin embargo, no solo nos golpearon, nos arrastraron sino que a mi me pegaron varias patadas en la espalda y me dejaron sin aire. No podía respirar, me dejaron sin aire por los golpes", relató una vez que pudo recuperarse."La manifestación lo que quiere es reclamar para que para que no ocurra esto todos los días, para que no suceda durante cada protesta esto que acaba de ocurrir", enfatizó Belliboni.