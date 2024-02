En medio de la discusión por la ley ómnibus, reapareció Larreta

Mi vocación por cambiar la Argentina no depende de un puesto o una elección. Por eso visité San Luis para trabajar junto a @claudiojpoggi y aportar mi experiencia en gestión, para que desde la gobernación se puedan hacer los cambios que la provincia necesita.



Me voy muy… pic.twitter.com/KZMNJhrw3V — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) January 30, 2024

🤝Nos reunimos con @horaciorlarreta y conversamos sobre la actualidad del país y los desafíos que tenemos por delante los argentinos. Coincidimos en que para salir de la crisis, es necesario más diálogo y la generación de consensos amplios. pic.twitter.com/R0uCuuYWws — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) January 30, 2024

En medio de las discusiones por la ley ómnibus entre el oficialismo y la oposición "dialoguista", reapareció el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta con una mini gira por el interior del país en la que visitó a gobernadores e intendentes que encontraron su apoyo en la campaña del año pasado. La vuelta de la paloma a la política.Si bien decidió mantenerse fuera del escenario político en las últimas semanas, apareció para marcar su posición con temas centrales como la seguridad o diferencias con las formas utilizadas por el Ejecutivo para encarar la ley ómnibus y el DNU, también para pararse en contra del ajuste a los jubilados.Ayer en sus redes sociales Larreta compartió su visita al gobernador de San Luis, Claudio Poggi. ", aseguró.Además el ex alcade porteño estuvo en Mendoza, con el intendente de la ciudad capital,. Con los santafesinos Scaglia y Maximiliano Pullaro mantiene un buen vínculo, de hecho fueron candidatos en su lista durante las PASO del 2023.El ex jefe de Gobierno encaró, después de la derrota, una etapa de reflexión y ahora decidió volver con una construcción territorial. “Hay mucha energía positiva a lo largo del país pero definitivamente a la Argentina la vamos a sacar adelante entre todos, trabajando juntos, gestionando, concretando las reformas”, dijo en sus redes sociales.La aparición de Larreta se da a días de que diferentes dirigentes del PRO pidieran a través de una carta que Mauricio Macri asuma la presidencia del partido amarillo. Esto no fue acompañado por todo el espcio, ya que algunos temen que quedar vínculados al sector del PRO que acompaña al gobierno de La Libertad Avanza y los resultados que pueda tener la gestión.¿Tendrá que ver la decisión de volver al girar por el país con las elecciones del partido? En caso de avanzar con una propuesta alternativa y tener opciones lo comicios serían en junio. De ser Macri el elegido para líderar, no habría internas y las elecciones serían en marzo.