El personal militar recibirá un incremento salarial, pero no la cuota de jerarquización pautada por el gobierno anterior

El Ministerio de Defensa anunció que el personal militar recibirá el aumento salarial correspondiente a la paritaria de la administración pública nacional, pero también dio a conocer que no pagará la cuota de jerarquización pautada en el Gobierno de Alberto Fernández.El Gobierno nacional oficializó el lunes pasado (B.O. decreto 90/2024) el incremento del 16% para todo el personal permanente y no permanente de la Administración Pública Nacional, las fuerzas armadas son parte de ella. En una resolución conjunta de los ministerios de Defensa y Economía con la firma de los titulares de esas carteras, Luis Petri y Luis Caputo se establecieron nuevas escalas en los haberes castrenses.El documento fechado este miércoles dice que “resulta necesario fijar una nueva escala de haberes para el personal militar de las Fuerzas Armadas y para la Policía de Establecimientos Navales, que reconozca una adecuada jerarquización con relación a la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad" y en dos anexos detalla los haberes para los distintos grados del personal militar.El ministerio dio a conocer además en otra gacetilla sin firma que no se pagará la cuota del plan de jerarquización que había iniciado el gobierno anterior. Aquella iniciativa buscaba reordenar el haber mensual castrense y mantener una adecuada organización escalafonaria que había quedado distanciada del esquema de las fuerzas policiales y de seguridad.Además del aumento que corresponda por paritarias de la Administración Pública Nacional, los uniformados recibieron en 2023 cuotas de jerarquización de 14% en marzo, otro 14% en julio, un 12% en noviembre y restaban dos de 10 por ciento a percibir en enero y en abril de 2024.La cartera de Defensa responsabilizó a la administración de Alberto Fernández por no prever “la partida presupuestaria correspondiente para afrontar las cuotas para la jerarquización salarial de las FFAA, no se podrá proceder con el pago de las mismas”.Y continúa: “Si bien desde el ministerio de Defensa se considera justo y necesario equiparar el sueldo de las FFAA con el personal de las Fuerzas de Seguridad dicho plan de jerarquización debe ser realista sincero y acorde con la situación económica del país”.Por último, concluye con una frase que busca calmar los ánimos en los cuarteles: “El ministerio de Defensa seguirá trabajando para resolver la situación y respaldar a las fuerzas armadas y a la familia militar".Las partidas para hacer frente las cuotas de jerarquización del corriente año estaban consignadas en el proyecto de ley de Presupuesto Nacional 2024. Como esa ley fundamental no se trató no hay fondos previstos ya que el presidente Javier Milei prorrogó el Presupuesto 2023 para el año 2024 según el Decreto 88/2023 y facultó a Nicolás Posse, su jefe de Gabinete, a adecuarlo libremente.