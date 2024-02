Tras los incidentes y el cuarto intermedio, continúa el debate de la ley ómnibus en Diputados

Luego de los incidentes en las inmediaciones del Congreso y los cruces dentro del recinto, este viernes continúa desde las 10 el tratamiento del proyecto de la ley ómnibus, tras pasar a un cuarto intermedio anoche, el debate de esta jornada se centrará en los cambios incorporados en el capítulo de privatizaciones.La tercera jornada de debate se centrará en la incorporación de nuevos cambios en el capítulo de privatizaciones, una sesión especial cargada de tensión por los incidentes entre las fuerzas de seguridad y militantes que realizaron una marcha en contra de esa iniciativa frente al Congreso.Ayer el Gobierno tenía el apoyo de unos 143 diputados para aprobar en general el dictamen de mayoría: 38 diputados de La Libertad Avanza, 34 de la UCR, 18 de Hacemos Coalición Federal, 37 del Pro, 9 de Innovación, 2 de Producción y Trabajo, 2 Buenos Aires Libre, 1 de Creo, 1 Avanza Libertad, y 1 Unidad Mendocina.Tras 24 hora de debate y al faltar unos 17 oradores para hacer uso de la palabra previo a la votación en general, el jefe de la bancada de LLA, Oscar Zago, propuso pasar a un cuarto intermedio.Toda la sesión se había realizado en tensión debido a la represión de afuera en cada uno de los discursos los legisladores de Unión por la Patria hacían referencia a los serios incidentes e incluso respaldaron un pedido de la diputada de izquierda Romina del Pla de hacer un cuarto intermedio "por la represión" que fue rechazado por la LLA, el Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal, e Innovación.Incluso el presidente del bloque de UxP Germán Martín presentó una moción para establecer un cuarto intermedio por la "terrible represión que se vive en la calle", que fue rechazado por otros bloques opositores. El presidente de Hacemos, Miguel Pichetto, señaló que "no se puede interrumpir la labor de un poder del Estado".En la jornada de este viernes se esperan alrededor de 40 oradores previos a la votación. Manifestantes volverán a congregarse en las inmediaciones del Congreso.El bloque de la Libertad Avanza propuso a las bancadas dialoguistas eliminar de la lista de privatizaciones nueve empresas estatales que el Gobierno había pedido autorización para su venta en el proyecto de ley "Bases" y estableció nuevos requisitos con la participación del Congreso para las licitaciones de esas firmas públicas.Los cambios del Gobierno serán propuestos cuando se discuta en particular cada capítulo el dictamen de mayoría.el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.En ese borrador que contienen los cambios,entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (Telam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM.TambiénEl nuevo capítulo divide en tres artículos con sus anexos las empresas a privatizar en forma total con sus respectivos anexos, y otro para las privatizaciones parciales, para que así no se rechace todas las ventas de las empresas públicas.Uno de los artículos que se buscará incorporar crea en el Congreso Nacional una Comisión Bicameral integrada por seis senadores y seis diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, la que establecerán su estructura interna.Esa comisión tendrá como objetivo constituir y ejercer la coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos del cumplimiento de la presente ley y sus resultados debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley.Por lo que deberá ser informada de la modalidad y procedimiento escogido del pliego de bases y condiciones de cada empresa 15 días hábiles antes de su publicación. Además, ese organismo podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente y emitir dictamen en los asuntos a su cargo. A estos efectos la Comisión Bicameral queda facultada a dictar sus propios reglamentos de funcionamiento.También se fija que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) actuarán en colaboración permanente con esta comisión.Otro de los artículos nuevos fijará que previo al inicio del proceso de privatización de las empresas declaradas sujetas a privatización, la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa y/o sociedad de propiedad total o mayoritaria estatal en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos. Dicho informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral en oportunidad de su publicación.