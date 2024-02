Adorni respaldó la represión en el Congreso: "El que viole la ley será castigado"

Mi solidaridad con el periodista Manuel Jove quién fue agredido por algunos inadaptados mientras cumplía con su trabajo. Fin. pic.twitter.com/jDmWvrXDkC — Manuel Adorni (@madorni) January 31, 2024

El vocero presidencial, Manuel Adorni, respaldó la represión a manifestantes que protestaban el jueves en contra de la ley ómnibus en el Congreso y destacó "la titánica tarea" de las fuerzas de seguridad.", sostuvo este viernes Adorni en habitual conferencia de prensa que brinda en la Casa Rosada al tiempo que informó que hubo ocho detenidos por los incidentes.Y remarcó: "". "Vimos imágenes penosas y lamentables, los incivilizados de siempre, ni más ni menos que eso alentados por dirigentes de Izquierda"."Solo algunos episodios para recalcar: una diputada nacional, excandidata a Presidente (Myriam Bregman), acusando a la ministra de Seguridad (Patricia Bullrich) de provocar a la Izquierda por el solo hecho de poner efectivos en las inmediaciones del Congreso para garantizar el orden, la verdad nos pareció vergonzoso; también vimos a Manuel Jove -mi solidaridad para con él- por las agresiones sufridas por estos mismos incivilizados", dijo.En esa misma línea, Adorni enumeró: "Hubo dirigentes de otra fuerza política que no es la Izquierda siendo agredidos por los manifestantes; un dirigente social que estaba desmayado y de repente se recuperó rápidamente y tuvo la capacidad de seguir insultando, incluso a periodistas; y también vimos a periodistas que, tal vez no sean afines ideológicamente a algunos planteos de la ley, agrediendo a golpes a ciudadanos que iban por la calle solo por el hecho de suponerlos de tal o cual ideología".Y agregó: ""."Es paradójico que quienes dicen defender siempre a los trabajadores, elijan la violencia para oponerse a una ley que efectivamente le da un montón de beneficios, en el futuro, y los posiciona mejor a ellos. No se los ve trabajar demasiado a ellos.tal como pregona la Izquierda. A todos los agentes, les transmitimos que el presidente Milei está con ustedes", sentenció el vocero.Adorni remarcó que “todos los artículos de la ley de Bases son importantes" y consideró que “no hay un desguace" de la normativa en el Congreso. “El gobierno no hará nada que esté fuera de ley. Este proyecto es importante, pero no es todo. Vamos a hacer todo lo que tengamos que modificar”, agregó.