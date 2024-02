Macri recordó los violentos incidentes por la reforma previsional de 2017 y pidió por la aprobación de la Ley ómnibus

No nos engañan más.



Es difícil ver las imágenes del Congreso y no pensar en las 14 toneladas de piedra con las que nos atacaron en 2017. Por favor, no podemos volver a caer en la misma trampa, donde los violentos se imponen e impiden a la fuerza que se vote. Hoy es el día. Más… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) February 2, 2024

El ex presidente Mauricio Macri expresó su apoyo al operativo policial en las inmediaciones del Congreso durante la segunda jornada de protestas contra la Ley Ómnibus y se refirió a los manifestantes como "violentos" que "impiden que se vote" el proyecto en el recinto.Macri comparó los incidentes de los últimos dos días con lo sucedido durante el debate de la reforma previsional en diciembre de 2017: "No nos engañan más. Es difícil ver las imágenes del Congreso y no pensar en las 14 toneladas de piedra con las que nos atacaron en 2017. Por favor, no podemos volver a caer en la misma trampa, donde los violentos se imponen e impiden a la fuerza que se vote".Vale mencionar que en 2017 la sesión se vio interrumpida por los incidentes que hubo en los alrededores del Congreso, donde las fuerzas de seguridad también reprimieron a las personas que fueron a manifestarse contra la reforma macrista."Hoy es el día. Más que nunca va a quedar claro para los argentinos quiénes son los falsos “pro cambio” que buscan mantener sus privilegios y quiénes quieren cambiar en serio", enfatizó el ex mandatario desde sus redes sociales.Macri salió a respaldar esta semana la Ley ómnibus impulsada por el Gobierno de Javier Milei y criticó a la oposición por "empeñarse en mantener sus privilegios".