Bullrich volvió a respaldar la represión de las fuerzas de seguridad y adelantó denuncias penales

La ministra de Seguridad,, respaldó nuevamente el operativo de sus fuerzas de seguridad por las protestas contra la ley ómnibus de Javier Milei que este viernes se aprobó en general en el Congreso y adelantó que presentará una denuncia penal y pedirá la identificación "de todos los que quemaron bienes públicos".", informó la ministra de Seguridad a travpes de su cuenta de X, antes Twitter.Y expresó: "Felicito el profesionalismo de las Fuerzas Federales.".Al menos dos personas fueron detenidas en la tarde del viernes, luego de que efectivos de la policía, Gendarmería y Prefectura avanzaran con balas de goma y gas pimienta sobre los manifestantes que estaban protestando contra la aprobación en general de la ley ómnibus. Un grupo de jubilados fue agredido además por personal de la Policía Aeroportuaria.En medio de la fuerte represión, la policía avanzó contra un grupo de periodistas y camarógrafos. Según se pudo ver y escuchar en la transmisión de TN, una de las personas detenidas es un periodista.Ayer al ser consultada por los más de 30 periodistas heridos durante la cobertura del jueves, la ministra de Seguridad manifestó que "es difícil distinguir" a los periodistas del resto. "Deberían tener un chaleco y tratar de tener un lugar que les permita, en los momentos en que puede haber una situación tensa, ser identificados por los policías", señaló."Nosotros vamos a hablar con ADEPA, con FOPEA, porque necesitamos que los periodistas se identifiquen, usen chalecos que los identifiquen. En un momento se habló de que los periodistas no estén en medio de los manifestantes y la policía, pero ellos no quieren porque dicen que no pueden tomar las imágenes que necesitan", aseguró Bullrich.