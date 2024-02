Frigerio reclamó "diálogo y consenso" al Gobierno y no apuntar al "detrimento de las provincias"

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, reconoció este martes que el Gobierno nacional "se había comprometido a tener una instancia de diálogo" con los mandatarios provinciales entre la sanción" de la Ley ómnibus el viernes pasado y el debate en general del proyecto, pero confirmó que "esa convocatoria no existió" y reclamó que está "esperando eso, diálogo y consenso".Frigerio apuntó a llegar a un "acuerdo para que (el presidente Javier Milei) tenga las herramientas que necesita para el equilibrio fiscal", pero que esas medidas "no tienen que ser en detrimento" de las provincias, y explicó que "hay un espacio para dialogar y llegar a un acuerdo".El mandatario provincial consideró que esas instancias de diálogo y búsqueda de consenso "hasta ahora ha sido escueta, no ha sido efectivo ni eficiente", pero recalcó que "hay espacios" para lograrlos. Si no se aprueba la norma, el Gobierno nacional "no va a poder combatir la inflación", consideró, pero al mismo tiempo explicó que esos "instrumentos que necesita" no debe ser bajo el "desfinanciamiento de las provincias"."Las provincias son el nivel de gobierno que tiene los bienes y servicios más sensibles como la salud y educación, y es necesario tener las herramientas para cumplir estos servicios", completó Frigerio en conferencia de prensa.En cuanto al contenido del proyecto de ley que comenzó hoy a debatirse en particular, el gobernador entrerriano dijo que los legisladores de esa provincia "no van a votar facultades delegadas que puedan generar un impacto negativo ni nada que conspire contra la autonomía y federalismo de las provincias".Además, apuntó a que "no todas las empresas estatales son iguales ni tienen el mismo impacto en el desarrollo de la Argentina", por lo que rechazó la privatización de YPF, Banco Nación y del Invap (Investigación Aplicada).Sin embargo, el mandatario manifestó que otras empresas "no se sabe si contribuyen al bienestar de la gente, pero se llevan gran parte de los recursos que paga la gente para financiar, en subsidios, sus déficit enormes".Por último, Frigerio criticó nuevamente la decisión del Banco Central (BCRA) de no permitir que los Gobiernos provinciales puedan tomar anticipos en los bancos para poder abonar los salarios los primeros días de cada mes, y deseó que "esto se rectifique".