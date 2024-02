Milei se reunió con Netanyahu y desde el Museo del Holocausto acusó a Hamas de "nazismo moderno"

El presidente Javier Milei fue recibido por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y luego visitó el Museo del Holocausto, donde acusó a la organización palestina Hamas de ser el "nazismo moderno"

Netanyahu le agradeció al mandatario argentino su decisión de declarar al movimiento palestino Hamas como organización terrorista, así como también su "firme apoyo" al Estado hebreo y su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén., escribió el primer ministro en su cuenta de X apenas terminado el encuentro.Milei llegó este martes a Israel y su primera actividad fue visitar el Muro de los Lamentos, lugar sagrado para el judaísmo. Luego, el mandatario mantuvo una reunión bilateral con su par Isaac Herzog.Luego el economista libertario siguió su gira por Israel y visitó el Museo del Holocausto, en el que se recuerda a los 6 millones de judíos que fueron asesinados por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.Allí no sólo condenó al grupo terrorista Hamas, pidió la liberación de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre, ratificó su decisión de mudar la Embajada argentina en ese país a Jerusalén y además lanzó una dura calificación para dicho movimineto palestino.“Al mirar las tenebrosas imágenes del Holocausto me pregunto dónde estaba el mundo libre en aquel entonces. Y hoy me vuelvo a hacer exactamente la misma pregunta, dónde está la voz del mundo libre reclamando y exigiendo la liberación de los más de 100 secuestrados desde hace más de 100 días. Elegir la vida es exigir la liberación de los secuestrados", dijo Milei.Y agregó:Más tarde, Milei plantó un árbol en El Bosque de Las Naciones del Keren Kayemet LeIsrael y, por la tarde, hará una recorrida por la ciudad de Jerusalén, donde visitará el Santo Sepulcro. En tanto, mañana irá al kibutz Nir Oz, donde Hamas asesinó a más de 300 personas.