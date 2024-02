SUBE: colapsó el sistema online y hay largas filas para hacer el registro presencial

Si bien hay tiempo hasta el 1 de abril para registrar la SUBE, se registraron nuevamente largas colas para realizar el trámite presencial en los lugares que la Secretaría de Transporte de la Nación dispuso para gestionar la inscripción, mientras que el sistema online se encuentra la mayoría del tiempo colapsado.Los usuarios comenzaron este jueves a hacer largas colas desde muy temprano y esperan varias horas antes de ser atendidos, tanto en Once como en Moreno y Tigre, algunos de los lugares dispuestos para efectuar el trámite de manera presencial.En general en los diferentes puestos de atención se verifica una misma característica: poca gente para atender y largas filas que ocupan andenes, escaleras y accesos.Desde la Secretaría de Transporte indicaron que “las largas colas en las estaciones de tren (esta semana en Once, Tigre y Morón) son puntos de registro que sirven como apoyo para los medios habituales de registración, no deben ser vistos como los principales medios para lograr el registro de la tarjeta”.Y añadieron que “la web presenta una saturación anormal producto de la cantidad masiva de personas que entran a la vez y puede generar intermitencias temporales en cuanto a su estabilidad” y aseguraron que “se está trabajando para optimizarla”.La cartera que conduce Franco Mogetta destacó que, “además de la web y los 3 puntos de registro, también se puede registrar a través de la App SUBE y desde los CAS (Centros de Atención SUBE) existentes.Por último, indicaron que, a través del siguiente enlace la gente puede ingresar su localidad para saber cuál es la UGS (Unidad de Gestión SUBE) más cercana de su casa para realizar trámites SUBE:En cuanto a la carga de saldos, señalaron que “no existe un problema respecto a eso” y que, en estos últimos días, hubo un inconveniente con la billetera virtual de Mercado Pago que se solucionó y se continúa trabajando para mejorar la app, pero todos los medios de carga habituales continúan disponibles, ya sea a través de otras billeteras virtuales, utilizando directamente las aplicaciones de home banking de sus cuentas bancarias, de la app Carga SUBE, la app SUBE y los puntos de carga presencial.