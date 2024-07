Médicos advierten que la situación es "muy crítica" y podría empeorar la precarización

El secretario de prensa de la Asociación de Médicos de Argentina (AMRA), Jorge Corral, afirmó que los profesionales de la salud "perdieron la calidad en los salarios" y que con el Impuesto a las Ganancias, "se va a generar más precarización".Corral sostuvo que la situación en Argentina es "muy crítica" y expresó: "Desde la pandemia, en tema salarios, salimos mucho peor". "Ni siquiera es ajustarse, es ganar lo que tenés que ganar para que no te maten los impuestos. Hay muchos políticos que nunca salieron a la calle, entonces no entienden los reclamos", indicó en declaraciones a Radio Splendid.Por esta situación, AMRA presentó un amparo contra la restitución de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, que es alrededor de $1.500.000 netos para personas si familiares a cargo ni deducciones y en $1.738.682 para quienes tengan dos familiares a su cargo, como podría ser el caso de hijos.El sindicato publicó mediante un comunicado que "sus profesionales perciben esos montos" por sostener "varios trabajos" simultáneos y que "la restitución no hará más que profundizar el pluriempleo".Días atrás, el secretario adjunto del gremio, Carlos Wechsler, sostuvo que los empleadores van a tener "más dificultades a la hora de conseguir reemplazos de guardia", debido a que esta situación provoca "un incremento en el haber del profesional".