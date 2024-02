Llaryora apuntó contra Milei y anunció medidas en el transporte público

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció nuevas medidas en el transporte público de pasajeros local. A su vez, criticó la quita del subsidio que recibían las provincias por parte del Gobierno nacional y calificó como "arbitraria" a la decisión tomada por el Ejecutivo.“Córdoba nunca se arrodilló, y tampoco lo hará ahora, porque es el legado que su pueblo le dio con el voto, también a este Gobernador”, publicó el mandatario provincial en la red social X, luego de que el presidente, Javier Milei, lo acusó de “despilfarrar” los recursos de la provincia."El gobernador de Córdoba está llorando por 20 mil millones de pesos, que deje de pagar pauta por 26 mil millones a periodistas ensobrados; que dejen de dar recitales, lo mismo le pasa al gobernador de Santa Fe (Maximiliano Pullaro). Vamos a dejar en claro el despilfarro que hacen. Nosotros vinimos a cambiar de cuajo este país corrupto", había declarado el jefe de Estado.Llaryora le respondió y aseguró que "no es tiempo de responder agravios ni insultos, es tiempo de diálogo y consensos. “Ante la disposición del Gobierno nacional de eliminar únicamente para el interior del país los subsidios al transporte, he tomado la firme decisión de darle continuidad a las siguientes medidas", anticipó en una posteo.En primer lugar, el mandatario informó que los estudiantes, maestros y profesores van a "seguir con el beneficio del Boleto Educativo Gratuito (BEG)" para de esta forma favorecer "el acceso a la educación y el acompañamiento a las familias, más aún en momentos difíciles como lo es esta profunda crisis económica que atravesamos los argentinos".Además, confirmó la continuidad del Boleto Obrero Social (BOS) y el Boleto Adulto Mayor (BAM) por lo que se reforzarán "las partidas presupuestarias ante la quita de los subsidios nacionales" al igual que el Boleto Social Cordobés (BSC) "para las familias que más lo necesitan"."Este es un enorme esfuerzo económico, pero es nuestro compromiso, convicción y decisión acompañar a la ciudadanía frente a la medida arbitraria que ha tomado en los últimos días el Gobierno nacional", destacó Llaryora.En ese contexto, se solidarizó con "el reclamo que están realizando todos los intendentes y gobernadores del país alcanzados por estas medidas que perjudican a los trabajadores, a los estudiantes, a los jubilados y a las familias argentinas"."La grandeza de nuestro país requiere de la mesura y la cordura de sus dirigentes. Me encontrarán siempre dispuesto al diálogo para la construcción de una Argentina democrática, federal y productiva. ¡Córdoba no para!", concluyó el gobernador cordobés.