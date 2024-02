El mensaje de Amalia Granata a Javier Milei: Debería tomar de ejemplo la grandeza del Papa Francisco

La diputada de Santa Fe Amalia Granata afirmó que el presidente Javier Milei “debería tomar de ejemplo la grandeza del Papa Francisco que a pesar de los dichos se bajó, lo abrazó y lo recibió en su casa".Granata admitió que fue "raro verlo [al mandatario] abrazarse con el Papa", luego de las fuertes críticas que el libertario expresó durante la campaña electoral."Estaba en la primera fila. Javier estaba ubicado solo, primero, y atrás su hermana, y el resto de la delegación, y el Papa ingresó en silla de ruedas, y cuando termina la ceremonia baja y pasado por el lado de Javier. El gesto del Papa fue de grandeza luego de los dichos de Javier. Hoy lo recibió, es para tomarlo como ejemplo", reveló Granata, que también presenció la canonización de Mama Antula.Por otra parte, la legisladora consideró que la pelea entre el gobierno y los mandatarios provinciales "no suma porque genera resentimiento en la gente"."Hoy es Presidente, no suma la grieta constante. Se pone en contra de los gobernadores, de los legisladores, no suma porque genera resentimiento a la gente. La gente le toma odio", advirtió en declaraciones a la Rock and Pop.Para finalizar, cuestionó el vínculo de La Libertad Avanza con otros espacios políticos. “No necesitaba la casta, como la llamó en toda su elección, para ganar igual. Hoy está abrazado a la casta, a Patricia [Bullrich]”, sentenció.