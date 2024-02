El cordobesismo acusó a Javier Milei de atacar a Pullaro y Llaryora sin sentido

El titular del bloque Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura, Miguel Siciliano, cargó contra el presidente Javier Milei luego de que responsabilizara a los gobernadores por la caída de la ley “Bases”.En declaraciones a Splendid - 990, aseguró que el mandatario "ataca a (Maximiliano) Pullaro y (Martín) Llaryora sin sentido". “El país que está construyendo Milei es unitario”, alertó.“Córdoba no se arrodilló nunca frente al poder central, no va a permitir que se aumenten las retenciones al campo”, advirtió.A su vez, manifestó: “Espero que Milei se equivoque con los números de Córdoba, está mal asesorado, quien asesora un Municipio sabe que está el presupuesto estipulado y el ejecutado, son dos diferentes”.“Si vas a hundir la industria y las PyMEs de mi provincia, a los docentes, no sé qué espera, cuando saca el subsidio al transporte se lo hace al interior, no a Buenos Aires, y eso le termina afectando al laburante”, cuestionó.En ese sentido, el dirigente denunció que “todos los argentinos terminamos pagando nuestros impuestos para subsidiar Buenos Aires”.“La Argentina no necesita más grieta, gobernar no es hacerlo con todos los que te dicen que sí”, remarcó y aclaró: “Siempre estamos dispuestos a sentarnos y buscar diálogo pese al trato que nos den, no hay Córdoba sin Argentina, como no hay Argentina sin las provincias”.En la misma sintonía, señaló que la Argentina “no va a salir a las trompadas, amenazas, castigando gobernadores, haciendo listas negras”.