El secretario de Culto destacó la sintonía entre el Papa Francisco y Javier Milei

El secretario de Culto de la Nación, Francisco Sánchez, ponderó los encuentros entre el Papa Francisco y Javier Milei.“Hablé con varios cardenales (en el Vaticano) y estaban todos muy impresionados por esa sintonía. Nos dejó a todos muy conformes”” entre el mandatario y el pontífice, admitió en declaraciones a Radio Mitre.El funcionario aseguró que la audiencia entre Milei y el Papa Francisco, como también la canonización de la santa argentina Mama Antula, consagrada el domingo en el Vaticano, fueron “dos ceremonias muy emotivas”.El secretario de Culto indicó que en la Santa Sede “no se dedica tanto tiempo a ninguna representación internacional como se le concedió a Milei”, y destacó que “todo se desarrolló allí muy por encima de los estándares esperados”.“No sé si el Presidente le volvió a pedir disculpas a Francisco por el trato que tuvo, pero no tengo dudas de que el Papa, una vez que perdona, perdona”, señaló.Por último, destacó: “Nos gustó mucho el gesto del Presidente hacia Francisco y el del Papa a Milei como finalización de esa ceremonia. Fue un hecho muy significativo que hoy tuvo como ratificación de ese saludo una audiencia papal llevada adelante de manera muy cordial, con mucha simpatía y mucha amistad entre los dos”.Después de la audiencia con el Papa, el presidente argentino Javier Milei mantuvo una reunión con la primera ministra de Italia Giorgia Meloni.El exdiputado del PRO por Neuquén y actual Secretario de Culto de la Nación es muy cercano a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En 2022 pidió la "pena de muerte" para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner"Doce años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria", publicó en el contexto del alegato del fiscal Diego Luciani en el juicio por presunta corrupción en la obra pública.Previo al balotaje, el dirigente manifestó su apoyo a Javier Milei. "Massa es sinónimo de corrupción. Milei puede no gustarte, pero es la antítesis de la corrupción. Por lo tanto, si tu vida política la construiste como embaderado en la lucha contra la corrupción, no tenes lugar a la neutralidad. O acompañas a Milei, o sos un cínico estafador", manifestó.Además, Sánchez es conocido por su postura contra la Ley IVE y expresó su favoritismo a la portación de armas.En 2021, la subsecretaria de la Mujeres de la Municipalidad de Neuquén, Alejandra Oehrens, lo denunció ante el INADI por una serie de tuits que calificó de “discriminatorios y misóginos”.