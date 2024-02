Milei contra el Congreso: volvió a atacar a los diputados que se oponen a la Ley Ómnibus

El presidente Javier Milei volvió a arremeter contra los diputados que votaron en contra de la aprobación de la Ley Ómnibus, haciéndose eco de un mensaje que ataca a legisladores que presuntamenteo". "RT hasta el infinito", escribió escuetamente el mandatario en la red social X.El mensaje del usuario @SoyCarpintero11 se trata de un hilo en el que escracha de modo virtual aA continuación, elaboró un listado provincia por provincia, detallando el nombre y apellido de cada legislador y el partido al que pertenece. Información que el Presidente consideró relevante para retuitear "hasta el infinito". Una de las primeras acciones que llevó a cabo luego de su gira internacional por Israel, Italia y El Vaticano, lo que parece dejar en claro que el tono confrontativo con el Poder Legislativo continuará como hasta ahora.De hecho, en las declaraciones radiales que efectuó el sábado pasado desde Italia, Milei insistió en que el fracaso de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados "deja en evidencia quiénes son los estafadores que engañan a la gente y están en la política para hacer negocios", al tiempo que remarcó que no va a "En declaraciones a Radio Mitre desde Roma, a la espera de su primera audiencia con el papa Francisco, el jefe de Estado apuntó contra "los diputados que han traicionado a las ideas de la libertad y al electorado, diciendo que venían por el cambio y demostraron que estaban dispuestos a desguazar la ley con tal de no tocar sus privilegios de casta".Para Milei, el traspié legislativo, añadió. Y celebró: "A pesar de los desmanes y desastres por diputados y gobernadores, aún así los bonos no sufrieron mayor impacto por la solidez de la política fiscal que estamos mostrando".En medio de una fuerte tensión con la oposición y los gobernadores, el Presidente lanzó: "Son unos corruptos los que hablan de consenso. ´Viva el consenso´ es viva la corrupción, viva el toma y daca, la entrega de cargos a cambio de plata"., afirmó.Y agregó: