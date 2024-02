¿Cómo la teoría política explicaría el hostigamiento de Javier Milei a Lali?

Hay quienes dicen que en política nada es casual. Tal vez la "obsesión", en términos de "Pepe" Rosemblat, de Milei a Lali podría explicarse en un marco conceptual que dé cuenta de una estrategia de direccionamiento de la opinión pública por sobre los problemas reales. Aclaración: no por ello el hostigamiento del mandatario nacional a la artista argentina deja de ser problemático.Al contrario, el esquema revelaría cierta "sistematicidad" de acciones que darían más condimento de peligrosidad a la cuestión, Enojarse se enoja cualquiera, pero la manipulación también es perversión.

En Argentina, a cada noticia de alguna pelea presidencial con quien sea, le sigue otra noticia con algún aumento del 150%, 360%, 433% o 505% de algo (tomé aumentos reales publicados hoy). — maRIO rioRDA (@maRIOrioRDA) February 15, 2024

En definitiva,El título del libro se refiere a un ejercicio mental en el que, al pedirle a alguien que no piense en un elefante, inevitablemente lo hace. Las palabras y las imágenes evocadas por las metáforas tienen un poderoso efecto en la forma en que percibimos la realidad y en cómo tomamos decisiones políticas y sociales: "Lali deposito" circa Milei.El autor norteamericano sugiere entonces que las metáforas políticas, en particular, pueden llegar a influir en nuestras opiniones sobre temas como la justicia social y la guerra, y hasta con los impuestos. La idea de que diferentes marcos metafóricos pueden moldear nuestras creencias y valores, y que los políticos y los medios de comunicación pueden utilizar deliberadamente estas metáforas para influir en la opinión pública.Profundicemos.Ahora bien, aplicando las estrategias que explica Lakoff en su teoría cognitiva a las acciones de Javier Milei contra Lali Espósito podemos mencionar desvío, encuadre preventivo, contraataque y globo de ensayo.En el D, Milei intentaría desviar la atención de los problemas políticos y económicos reales (esta semana se dio a conocer el último indice de inflación superior al 20 por ciento) hacia críticas a Lali y su participación en eventos culturales propiciado por gobiernos provinciales. En lugar de discutir cuestiones políticas relevantes, como políticas fiscales o de subsidios estatales a eventos culturales, Milei dirige la atención hacia los supuestos cobros de Espósito por parte del Estado.En el, Milei intenta encuadrar la participación de Espósito en recitales como en La Rioja como un ejemplo de derroche de fondos estatales, al afirmar que ella y otros artistas "cobraron del Estado". Esto establece un marco que sugiere que los artistas que reciben fondos del gobierno son una carga para los contribuyentes, en lugar de contribuir al desarrollo cultural.Si nos referimos al, Milei contraataca directamente a Espósito, acusándola de recibir grandes sumas de dinero de diversos gobiernos para sus presentaciones. Cabe señalar estas afirmaciones carecen de pruebas concretas, lo que puede interpretarse como una táctica agresiva destinada a dañar la reputación de la artista. Ya su asesor o ex asesor de tik tok, Iñaqui Gutiérrez, la había tratado de "delincuente".Finalmente,: Al mencionar los supuestos cobros de Espósito por parte del Estado, Milei podría estar probando la reacción del público ante estas acusaciones. Si las críticas son mínimas o si logra generar indignación hacia los artistas que reciben subsidios estatales, podría utilizar esta información para respaldar futuras políticas o argumentos en contra del financiamiento estatal a la cultura.Para cerrar un tuit de Mario Riorda sobre la cuestión.¿Casualidad o estrategia de disuación?WS