Qué dice el DNU que "desregula" las obras sociales, la postura de la CGT y cómo afectaría a los trabajadores

El Gobierno anunció este lunes que en las próximas horas se reglamentará el capítulo del mega decreto de necesidad y urgencias que establece la desregulación de las obras sociales.Ese será el principal cambio de la norma, pero el trasfondo es una pelea fuerte entre los sindicatos y las empresas de medicina prepaga.anunció Manuel Adorni este lunes en su habitual conferencia en Casa Rosada. Sin embargo, el borrador de la norma amenaza con abrir un escenario de conflicto con las prepagas a raíz de que establece la obligatoriedad de que las firmas aporten un 20 % de las cuotas que cobran a sus clientes al Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que financia el funcionamiento del sistema.Por su parte, la CGT ya analiza el borrador del decreto que tiene casi listo el Gobierno para desregular las obras sociales. Javier Milei quiere que el convenio con empresas privadas o públicas quede sujeta a lo que acuerden las partes. La central obrera salió a responder y le hizo un reclamo a las prepagas.Los voceros que se eligieron para responder tras el anuncio fueron el secretario general de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, y el secretario de Prensa de la CGT, Jorge Sola. Este lunes por la mañana se adelantó el vocero presidencial, Manuel Adorni, y confirmó el decreto del Gobierno.Lingeri dijo que "la pelota está del lado de las prepagas, no es problema de las obras sociales". ¿Qué propuso?expresó en declaraciones radiales.El Gobierno y la CGT se encuentran en plena tensión. La central sindical le hizo a Milei el paro general más rápido de la historia para un Presidente argentino. Una medida a la velocidad de las medidas del libertario. Habían pasado 45 días. El pico máximo de tensión se vivió el jueves tras el fracaso de la reunión con el Gobierno por el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Desde la CGT afirman que fueDe hecho para este DNU que prepara el Gobierno sobre las obras sociales no hubo ningún puente ni consulta con la central obrera., dijo Sola en diálogo con Futurock.Sola afirmó también que "las obras sociales no son la caja de los sindicatos" y aclaró queLas obras sociales ocupan un lugar central en el sistema de salud de la Argentina.Cada trabajador en relación de dependencia aporta automáticamente un tres % de su sueldo para financiar su obra social y su empleador aporta otro cinco %. De ese total, entre un 80 y un 85 % (dependiendo de los ingresos del trabajador) se destina a la obra social para la prestación del servicio y el restante 15 o 20 % se destina al FSR.También atiende los gastos administrativos de la Superintendencia, subsidia a beneficiarios cuyos aportes no llegan al mínimo necesario a través del Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO). El monto para determinar el aporte mínimo del SANO se mantuvo fijo durante varios años, a pesar de la inflación, por lo que ningún afiliado quedaba debajo del mínimo y en la práctica no se repartían fondos a través de ese sistema.Según el último censo, más de 25 millones de personas acceden al sistema de salud a través de las obras sociales.Tanto las empresas de prepaga como las obras sociales deben prestar atención médica, internación y descuentos en medicamentos, garantizando una cobertura mínima y obligatoria que está enumerada en el PMO.Mientras las prepagas funcionan como empresas de asistencia de salud para clientes que abonan cuotas personales proporcionales al volumen de servicios que reciben, las obras sociales tienen por ley una constitución solidaria y una equidad en la distribución de las prestaciones. Las obras sociales están establecidas en un sistema solidario donde los beneficiarios aportan a un “fondo común” administrado por los mismos trabajadores a través de organizaciones sindicales.Se financian con los aportes de los trabajadores y de los empleadores.Todos aportan cada mes y el financiamiento para cada prestación está disponible para quien la necesite siempre.La ley 23.661 determina que esEl trabajador, a través de las obras sociales, en los hechos, obtiene cobertura total, al igual que la que obtiene un socio de una entidad de medicina prepaga.Por ejemplo, una internación, una cirugía o un tratamiento oncológico tienen cobertura al 100 %. También discapacidad y enfermedades crónicas complejas.