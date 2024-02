Sigue el paro de trenes: ferroviarios no aceptan aumentos por decreto y se reunirán con el Gobierno el martes

El Gobierno hizo poco y nada para resolver el conflicto que llevó al paro de trenes que sufren los argentinos este miércoles y, consecuentemente, la medida de fuerza sigue y parece lejos de estar cerca un acuerdo que prevenga problemas futuros.Es que los trabajadores ferroviarios no alcanzaron un acuerdo por la recomposición salarial con el Gobierno nacional, quien además no dictó la conciliación obligatoria para que se reestablezca el servicio de trenes y, por esta razón, continuarán con la medida de fuerza y no habrá servicio en ningún punto del país hasta las 00hs del jueves 22 de febrero. Así lo confirmaron desde el gremio La Fraternidad.Según informaron desde el sindicato, el próximo martes volverán a reunirse. En conferencia de prensa, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, explicó que fueron a la reunión pactada "demostrando la buena voluntad" para conciliar pero que las autoridades gubernamentales ofrecieron "el 12% de lo que habíamos solicitado -cerca del 50%-"."Seguramente nos quieren ubicar como trabajadores estatales, nos volvieron a faltar el respeto como a la CGT", lanzó. Además, en el encuentro, aseguró que no estaban presentes los empresarios privados, solo funcionarios del gobierno de Javier Milei.Por eso, confirmó: "A partir del ofrecimiento, La Fraternidad no aceptó el acuerdo. Quedamos a disposición de ellos, al diálogo de ellos, para el día martes próximo. Como corresponde, por no habernos aplicado la conciliación obligatoria, continuamos la medida de fuerza hasta las 24 hs del día de la fecha".Asimismo Maturano le respondió al vocero presidencial, Manuel Adorni, que en por lo mañana rechazó el paro de trenes de 24 horas y criticó al gremio al señalar, al opinar que "de fraternos no tienen nada". Ademas el funcionario manifestó que El Gobierno evalúan realizar sanciones para los responsables de la medida de fuerza.“La verdad que contestarle al vocero presidencial que le echa la culpa al gobierno anterior por los mosquitos es incontestable. El problema es cuando habla de consecuencias y dijo un mal entendido porque las consecuencias para los trabajadores fueron negativas. El trabajador perdió el día, su presentismo”, respondió el secretario del gremio La Fraternidad.Luego le envió un mensaje al Ejecutivo quienes “lo que nos habían prometido y dicho en sus campañas de la libertad bueno, esto no es una libertad, esto parece que es una monarquía o una dictadura"."Los trabajadores sabemos que tenemos que hacer, somos mas sábios, pensantes, asique bueno esperaremos lo que hace el Gobierno y nosotros seguiremos con la medida de fuerza”, remarcó Maturano.Maturano marcó que el próximo martes analizarán y estudiarán la propuesta que presente Nación y a partir de allí, como gremio, resolverán los pasos a seguir. "No creo que haya una propuesta diferente al 12%, nos quieren encuadrar como a los compañeros estatales. Hay que pensar un poco... ¿Así van a encuadrar a los bancarios? No corresponde. El desfasaje del bolsillo es muy amplio, venimos perdiendo. Nos quieren encuadrar en aumentos por decreto y no lo vamos a aceptar", subrayó.Por último, Maturano se refirió a la posibilidad de realizar un paro general de trabajadores en todo el país. "Hace rato le venimos pidiendo a los compañeros de la CGT que organicemos la lucha, el único bastión que tenemos los trabajadores son ellos. La única oposición es nuestra CGT, vemos que no hay una verdadera oposición por parte de los partidos políticos", manifestó. Y apuntó: "Esperemos que la CGT empiece a encabezar la lucha y que esto no se desmadre, que cada sindicato no empiece a hacer medidas de fuerza donde salimos únicamente perjudicados nosotros. Que larguen un plan de lucha y se pongan al frente de todas las protestas"."No dictaron conciliación obligatoria porque, nos explicaron, es una nueva política de este gobierno no trabajar o aplicar la ley (24.635). La tendrían que haber hecho para tratar de preservar la paz social de todos los argentinos", sostuvo. De la misma forma, de cara al inicio de clases la próxima semana, dijo que "estará todo normal" dependiendo de lo que ocurra el martes tras el cónclave.