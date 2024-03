Apertura de las sesiones ordinarias en la Ciudad: Jorge Macri prometió "orden, firmeza y decisión"

LOS PLANES DE JORGE MACRI PARA LA GESTIÓN DE LA CIUDAD

El jefe de Gobierno porteño,, abrió el período de sesiones ordinarias en la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires donde aseguró que le dará un "nuevo impulso a la gestión" de gobierno con "orden, firmeza y decisión". Entre sus planes mencionó la "austeridad fiscal", el uso de armas no letales, un sistema sanitario con "prioridad para los porteños" y un proyecto de desarrollo urbano."Vinimos a dar un nuevo impulso a la gestión, cor orden firmeza y decisión", sostuvo Macri en su primer discurso como jefe del Ejecutivo ante los diputados y diputadas, acompañado por la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, y el vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López.Durante una hora, el alcalde porteño anticipó las medidas que impulsará en su mandato. "muchos la están pasando mal y viven con angustia y ven con escepticismo la situación que atravesamos", señaló el jefe de Gobierno porteño.En esa misma línea, Macri señaló que, para luego expresar que Argentina necesita superar desafíos no solo económicos, sino también culturales.Y destacó el recorte del "30% de contratos" que vencieron a fines del 2023, generando un "ahorro de más de $35 mil millones". En ese sentido, afirmó que durante su gestión buscará mantener "la sustentabilidad y el equilibrio fiscal" yDurante una hora, el alcalde porteño anticipó las medidas que impulsará en su mandato focalizando en las vinculadas a la seguridad, al “ordenamiento del espacio público”, el desarrollo urbano, la educación y la salud.el jefe de Gobierno se refirió a la seguridad en la Ciudad y destacó e las políticas implementadas en la Ciudad para evitar los cortes de calle y los acampes. “Establecimos un equilibrio entre la libertad de circular y el derecho a manifestarse, con dos criterios bien claros: que, ya que es para usarlo y disfrutarlo, no para ensuciarlo u ocuparlo ilegalmente”, afirmó.Durante su discurso, defendió ladistrital y sostuvo que "evitar el uso de armas de fuego salva vidas". Además, pidió al Gobierno "la restitución del Decreto 70/2017 que establecía el procedimiento express para".Y, también, pidió que la Justicia "restituya el" para reforzar la seguridad.Jorge Macri sostuvo que la educación es "fundamental" y aseguró que van a hacer foco en el aprendizaje "en vez de hablar de enseñanza". "Lo que los chicos necesitan aprender en la escuela cambió y por eso las escuelas tienen que cambiar y dar nuevas respuestas", indicó.Con respecto al sistema sanitario, el alcande porteño destacó que el sistema público en la Ciudad es "un orgullo" y que son los porteños quienes lo sostienen. Si bien, garantizó que la salud en la Ciudad siempre será público, solidario y gratuito para todos" peroPor otra parte, prometió construir seis pasos bajo nivel y luego avanzará con la obra del Viaducto del tren Sarmiento, una iniciativa urbana que fue parte de la plataforma de su campaña electoral.Al respecto, confirmó que llevará a la Legislatura un proyecto para cambiar los alcances del Código Urbanístico, que regula las alturas de las nuevas construcciones. Y admitió que revisarán “la razonabilidad de algunas de las ciclovías” existentes, como la localizada en la avenida Del Libertador y anunció la incorporación “bajo estudio” de un “tranbus”.Macri dijo que impulsará la creación de uny trabajará en la transferencia de las competencias en material de violencia de género y de los fueros penal, civil y laboral.Al igual que en el mensaje que dio en diciembre cuando asumió en el Ejecutivo porteño, reiteró la necesidad que se cumpla con el fallo de Corte Suprema de Justicia nacional por los fondos coparticipables y señaló que mientras se espera que ocurra se trabaja con Casa Rosada con el traspaso de la administración del Puerto y la Terminal de Retiro".